مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متباينة وسط صدور بيانات اقتصادية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية، في ختام جلسة الخميس، متخلية عن معظم المكاسب التي حققتها في بداية التعاملات عقب صدور بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات حكومية، صادرة اليوم، أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، خلال يوليو، انخفض على أساس شهري لأول مرة منذ أكثر من عامين؛ وذلك نتيجة التراجع في أسعار الطاقة.

وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا، خلال الأسبوع الماضي، إلى 262 ألف طلب، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر عام 2021.

كانت بيانات قد أظهرت، أمس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا سجل 8.5% على أساس سنوي خلال يوليو، وهو ما يقل عن توقعات أشارت إلى تباطؤ التضخم عند 8.7% بعد ارتفاعه في يونيو بنسبة 9.1% والذي كان المستوى الأعلى في أربعة عقود.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 33336 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33652 نقطة وأقل مستوى عند 33290 نقطة.

وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4207 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 4258 نقطة وأقل مستوى عند 4201 نقطة.

وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.6% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 12780 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13026 نقطة وأقل مستوى عند 12760 نقطة.