مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الخميس متراجعة وسط تقييم مسار السياسة النقدية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الخميس وسط تقييم مسار السياسة النقدية في ظل المخاوف من أزمة مصرفية بعد هبوطٍ حادٍّ للعديد من أسهم البنوك المحلية.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.86% أو 286 نقطة إلى 33.127 ألف نقطة، وسجل المؤشر انخفاضًا منذ بداية العام بنسبة 0.06% بعد تراجع أسهم كل من “بوينج” و”ديزني” و”جولدمان ساكس” و”أمريكان إكسبريس”.

تقييم مسار السياسة النقدية

كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.7% ما يعادل 29 نقطة عند 4061 نقطة، وسجل مؤشر “ناسداك” تراجعًا بنحو 0.49% أو 59 نقطة تقريبًا مسجلًا 11.966 ألف نقطة.

وواصلت أسهم البنوك المحلية تراجعها الحاد، مع تصاعد القلق بشأن انتشار عدوى انهيار المصارف، حيث هبطت أسهم بنوك “باكويست” و”ويسترن أليانس” و”زيونس” و”كوميركا” بنسبة 50.6%، 38.5%، 12%، 12.3% على التوالي.

وفي تعاملات الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5% أو نقطتين إلى 460.3 نقطة، بعد تراجع مؤشر البنوك 1.5%.

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 1.1% (-85 نقطة) إلى 7702 نقطة، وتراجع “داكس” الألماني 0.5% (-80 نقطة) مسجلًا 15.734 ألف نقطة، كما هبط “كاك” الفرنسي 0.8% (-63 نقطة) عند 7340 نقطة.

وفي اليابان، تستمر عطلة الأسبوع الذهبي حتى غد الجمعة، على أن تستأنف البورصة تعاملاتها الإثنين المقبل.