مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الخميس على تراجع وسط مخاوف حيال الركود

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، جلسة تداول الخميس ، على تراجع، وذلك مع مخاوف المستثمرين حيال احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي، وانتظاراً لإعلان تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

أداء الأسهم الأمريكية الخميس

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3%، أو ما يعادل 85 نقطة، مسجلاً مستوى 32726 نقطة.

كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة طفيفة بلغت 0.08%، أو ما يعادل 3 نقاط، مسجلاً مستوى 4151 نقطة.

وانخفض -أيضاً- مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.4%، أو ما يعادل 52 نقطة، مسجلاً مستوى 12720 نقطة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن البنك المركزي بحاجة إلى رفع معدل الفائدة أعلى 4%، مع الاستمرار في زيادتها حتى منتصف العام المقبل.

وتتواصل مخاوف المستثمرين حيال احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي، مع التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، خلال جلسة الخميس، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2% ما يعادل نقطة واحدة تقريباً، مسجلاً مستوى 439 نقطة، كما صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.6%، أو ما يعادل 41 نقطة، مسجلاً مستوى 6513 نقطة.

وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5% بنحو 75 نقطة عند 13662 نقطة، بينما استقر مؤشر «فوتسي 100» البريطاني مسجلاً مستوى 7448 نقطة.

وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكي» بنسبة 0.7% مسجلاً مستوى 27932 نقطة، فيما استقر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند مستوى 1930 نقطة.