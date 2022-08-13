مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة بدعم من القطاع التكنولوجي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة وعززت مكاسبها مدعومة بالقطاع التكنولوجي فضلا عن تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية.

وعلى رأس أحداث هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطؤا في نمو التضخم خلال يوليو الماضي.

صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية

وكشفت بيانات اليوم عن ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الجاري إلى 55.1 نقطة بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 52.5 نقطة بعد تسجيل القراءة 51.5 نقطة في يوليو.

ونتيجة لذلك، فإن التوقعات أصبحت تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يبطئ من وتيرة رفع الفائدة لتزيد بمقدار 50 نقطة أساس بدلا من تقديرات سابق بزيادتها بحوالي 75 نقطة أساس.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.3% (ما يعادل 424 نقطة) إلى 33761 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 33767 نقطة وأقل مستوى عند 33398 نقطة.

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” بنسبة 1.7% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 4280 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 4280 نقطة وأقل مستوى عند 4219 نقطة.

وقفز مؤشر “ناسداك” بنسبة 2.1% (ما يعادل 267 نقطة) إلى 13047 نقطة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية نحو 3%، وسجل أعلى مستوى عند 13047 نقطة وأقل مستوى عند 12821 نقطة.