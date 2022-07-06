مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متباينة وتراجع «داو جونز» وحيدا

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تداولات الثلاثاء، حيث غلب عليها الارتفاع لكن “داو جونز” تراجع وحيدًا مع تقييم المستثمرين للمخاوف الاقتصادية.

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% أو 129 نقطة ليسجل 30.967 ألف نقطة، مقلصًا خسائره التي وصلت إلى نحو 700 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

في حين ارتفع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.2% أو 6 نقاط ليصل إلى 3831 نقطة، وصعد “ناسداك” بنسبة 1.7% أو 194 نقطة عند 11.322 ألف نقطة.

تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية

ونجحت مؤشرات الأسهم في “وول ستريت” في التعافي من خسائرها الحادة المسجلة في بداية الجلسة، بدعم الهبوط الحاد لعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ولايزال القلق حيال احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي يثير قلق المستثمرين، مع انتظار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتقرير الوظائف الشهري في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وخفض محللو “كريدي سويس” توقعاتهم لمؤشر “إس آند بي 500” بنحو 600 نقطة، لكنهم استبعدوا دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

وعلى جانب الأسهم الفردية، تراجع سهم “شيفرون” بنسبة 2.6% بعد هبوط بنحو 8% لسعر خام نايمكس الأمريكي ليغلق أدنى 100 دولار للبرميل.

وفي الأسواق الأوروبية، شهد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي هبوطاً 2.1% أو ما يعادل 8 نقاط ليغلق عند 400 نقطة.

كما هبط “فوتسي 100” البريطاني 2.9% (-207 نقاط) عند 7025 نقطة، وتراجع “داكس” الألماني 2.9% (-372 نقطة) إلى 12.401 ألف نقطة، وانخفض “كاك” الفرنسي 2.7% (-160 نقطة) مسجلًا 5794 نقطة.

وفي اليابان، أنهى مؤشر “نيكي” الجلسة مرتفعًا 1.03% إلى 26.423 ألف نقطة، كما زاد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% عند 1879 نقطة.