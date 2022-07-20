مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء على صعود قوي مع استمرار عرض نتائج الشركات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل قوي عند نهاية جلسة الثلاثاء، ليصعد “داو جونز” بأكثر من 750 نقطة مع استمرار إعلان نتائج أعمال الشركات الفصلية.

صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية

صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 2.4% أو ما يعادل 754 نقطة ليسجل 31.827 ألف نقطة.

وارتفع مؤشر “S&P 500” بنحو 2.8% أو 106 نقاط تقريبًا عند 3936 نقطة، وصعد “ناسداك” بنسبة 3.1% ما يعادل 353 نقطة مسجلًا 11.713 ألف نقطة.

ارتفع مؤشر “S&P 500” بنحو 2.8% أو 106 نقاط تقريبًا عند 3936 نقطة، وصعد “ناسداك” بنسبة 3.1% ما يعادل 353 نقطة مسجلًا 11.713 ألف نقطة.

وحققت شركة “هاليبرتون” زيادة في الأرباح خلال الربع الثاني من هذا العام بفضل ارتفاع أسعار النفط، ما دفع السهم للصعود 2.1%.

في حين انخفض سهم “جونسون آند جونسون” بنحو 1.4% بعد خفض الشركة توقعاتها للأرباح في إجمالي العام الجاري بسبب قوة الدولار الأمريكي.