مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء منخفضة مع تواصل القلق حيال الركود

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الثلاثاء على هبوط، مع تواصل القلق حيال احتمالات ركود الاقتصاد العالمي.

تراجعت شهية المستثمرين في “وول ستريت” مع القلق بشأن قوة الاقتصاد، وسط انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية بأكبر وتيرة منذ عام 2007.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، لرصد ما إذا كان مؤشر أسعار المستهلكين سيواصل الارتفاع من أعلى مستوياته في 40 عامًا.

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية

وقادت أسهم الطاقة خسائر القطاعات في سوق الأسهم الأمريكي اليوم، بقيادة سهما “هاليبرتون” و”ديفون إنيرجي” اللذان انخفضا بأكثر من 2.5% لكل منهما، بعد هبوط حاد لأسعار النفط.

في حين صعد سهم “تويتر” بنسبة 4.3% في ختام الجلسة، بعد خسائر قوية تعرض لها عقب إعلان “إيلون ماسك” إلغاء خطط الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% أو ما يعادل 192 نقطة ليغلق عند 30.981 ألف نقطة.

كما انخفض مؤشر “S&P 500” بنحو 0.9% أو 35 نقطة ليسجل 3818 نقطة، وتراجع “ناسداك” بنسبة 0.9% ما يعادل 108 نقاط عند 11.264 ألف نقطة.