مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الاثنين منخفضة وسهم تويتر يهوي 11.3%

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل استمرار المخاوف في الأسواق بشأن الركود الاقتصادي فضلا عن تضرر القطاع التكنولوجي مع ترقب نتائج أعمال الشركات.



وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف تعلن بنوك أمريكية من بينها “جيه بي مورجان تشيس” و”مورجان ستانلي” وكذلك شركة “بيبسيكو” عن نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري.

تراجع مؤشرات الأسهم الامريكية



وهبط سهم “تويتر” بنسبة 11.3% إلى مستوى 32.6 دولار متأثراً بقرار الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” إلغاء صفقة شراء منصة التواصل الاجتماعي.



وعند الإغلاق، انخفض “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 164 نقطة) إلى 31174 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31367 نقطة وأقل مستوى عند 31114 نقطة.



وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” بنسبة 1.1% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 3854 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3880 نقطة وأقل مستوى عند 3847 نقطة.



وهبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 2.3% (ما يعادل 262 نقطة) إلى 11372 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11541 نقطة وأقل مستوى عند 11348 نقطة.