مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين متراجعة مع تجدد المخاوف حيال النمو الاقتصادي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة تداولات الإثنين، مع تجدد المخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي وقبل صدور نتائج أعمال فصلية للشركات.

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية

فشلت الأسهم في الاحتفاظ بمكاسبها المسجلة في بداية التداول، لتتحول إلى الهبوط في أعقاب تقرير لوكالة “بلومبرج” أشار إلى أن شركة “آبل” تخطط لإبطاء عملية تعيين الموظفين ونمو الإنفاق في العام المقبل للاستعداد لاحتمالات ركود الاقتصاد، ما دفع السهم للهبوط بأكثر من 2%.

وكشفت نتائج أعمال “جولدمان ساكس” اليوم أن الأرباح والإيرادات تفوقت على التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري، لكن رئيس البنك “ديفيد سولمون” حذر من أن التضخم أصبح مترسخًا بعمق في الاقتصاد الأمريكي.

كما حقق “بنك أوف أمريكا” إيرادات أفضل من التوقعات في الربع الثاني، ليصعد السهم بنسبة 0.2% في ختام الجلسة.

ومن المقرر أن يشهد هذا الأسبوع إعلان نتائج أعمال العديد من الشركات الأمريكية الكبرى بقيادة “جونسون آند جونسون” و”تسلا” و”نتفليكس” و”يونايتد إيرلاينز” وغيرها.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 215 نقطة ليسجل 31.072 ألف نقطة، ليمحو مكاسب وصلت إلى 350 نقطة في وقت سابق من الجلسة.