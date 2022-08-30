مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين على تراجع وسط تخوفات من رفع الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الاثنين، 29 أغسطس 2022، (بداية تعاملات الأسبوع) على تراجع، متأثرة باستمرار قلق المستثمرين بشأن رفع معدلات الفائدة، بالإضافة لارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى 3.10% خلال تعاملات اليوم.

أداء الأسهم الأمريكية الأثنين

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6%، أو ما يعادل 184 نقطة مسجلاً مستوى 32098 نقطة.

كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7%، أو ما يعادل 27 نقطة، مسجلاً مستوى 4030 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.02%، أو ما يعادل 124 نقطة، مسجلاً مستوى 12017 نقطة.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الأسوأ أداء خلال تعاملات الأثنين في البورصة الأمريكية، حيث هبطت أسهم «أبل» و«تسلا» و«مايكروسوفت» بنحو 1.4% و1.1% و1% على الترتيب.

وينتظر المستثمرون تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة المقبل.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، خلال جلسة الاثنين 29 أغسطس 2022، تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.8% ما يعادل 3 نقاط، مسجلاً مستوى 422 نقطة، كما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.8%، أو ما يعادل 52 نقطة مسجلاً مستوى 6222 نقطة.

وهبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.6% بنحو 78 نقطة عند 12892 نقطة، بينما توقفت التداولات في الأسواق المالية البريطانية احتفالاً بعطلة رسمية للبنوك في البلاد.

وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي» بنسبة كبيرة بلغت نحو 2.7% أو ما يعادل 762 نقطة عند مستوى 27.878 ألف نقطة، كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.8%، أو ما يعادل 35 نقطة مسجلاً 1944 نقطة.