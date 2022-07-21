مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة أسهم التكنولوجيا

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الأربعاء على ارتفاع، مع صعود أسهم التكنولوجيا واستمرار صدور نتائج أعمال الشركات.

مؤشرات الأسهم الأمريكية الأربعاء

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو ما يعادل 47 نقطة ليسجل 31.874 ألف نقطة.

كما صعد “S&P 500” بنحو 0.6% أو 23 نقطة مسجلًا 3959 نقطة، وزاد “ناسداك” بنسبة 1.6% ما يعادل 184 نقطة عند 11.897 ألف نقطة.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات في “وول ستريت”، حيث صعد سهما “أمازون” و”آبل” بنسبة 3.9% و1.3% على الترتيب.

كما صعد سهم نتفلكس بنسبة 7.3% اليوم، بعد إعلان منصة البث تراجع عدد المشتركين حول العالم 970 ألف مشترك في الربع الثاني من هذا العام، ما جاء أقل من توقعات الشركة سابقًا بفقدان مليوني مشترك.

وينتظر المستثمرون صدور نتائج أعمال شركتي “تسلا” و”يونايتد إيرلاينز” عن الربع الثاني من هذا العام بعد إغلاق جلسة الأربعاء.