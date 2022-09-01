مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وسط صدور بيانات اقتصادية ضعيفة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء في أعقاب ‏صدور بيانات اقتصادية ضعيفة ، فضلا عن عدم اليقين بشأن السياسة النقدية ‏للاحتياطي الفيدرالي لتسجل “وول ستريت” خسائر شهرية.‏

و كشفت البيانات التي صدرت الأربعاء عن إضافة القطاع ‏الخاص ‏الأمريكي ‏نحو 132 ألف وظيفة في أغسطس بينما توقع المحللون ‏إضافة 300 ‏ألف ‏وظيفة.‏

أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية

وذكرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي بمدينة ‏‏”كليفلاند” ‏‏”لوريتا ‏ميستير”بأنها تتوقع رفع معدل الفائدة أعلى 4% خلال الأشهر ‏القادمة.‏

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي ‏بنسبة 0.9% (ما يعادل 280 ‏نقطة) إلى 31510 نقاط، وسجل خسائر شهرية بنسبة 4.1، وبلغ أعلى ‏مستوى ‏عند 31966 نقطة وأقل مستوى عند 31510 نقاط.‏

كما انخفض “إس أند بي ‏‏500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 31 نقطة) ‏إلى ‏‏3955 نقطة مسجلا خسائر شهرية بنسبة 4.2%، وبلغ أعلى مستوى عند ‏‏4015 نقطة وأقل مستوى عند 3954 نقطة.‏

وتراجع “ناسداك” بنسبة 0.6% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 11816 نقطة، ‏وسجل ‏خسارة شهرية بنسبة 4.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 12027 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند 11814 نقطة.‏