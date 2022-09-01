مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وسط صدور بيانات اقتصادية ضعيفة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة ، فضلا عن عدم اليقين بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لتسجل “وول ستريت” خسائر شهرية.
و كشفت البيانات التي صدرت الأربعاء عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي نحو 132 ألف وظيفة في أغسطس بينما توقع المحللون إضافة 300 ألف وظيفة.
أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية
وذكرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي بمدينة ”كليفلاند” ”لوريتا ميستير”بأنها تتوقع رفع معدل الفائدة أعلى 4% خلال الأشهر القادمة.
وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.9% (ما يعادل 280 نقطة) إلى 31510 نقاط، وسجل خسائر شهرية بنسبة 4.1، وبلغ أعلى مستوى عند 31966 نقطة وأقل مستوى عند 31510 نقاط.
كما انخفض “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 3955 نقطة مسجلا خسائر شهرية بنسبة 4.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 4015 نقطة وأقل مستوى عند 3954 نقطة.
وتراجع “ناسداك” بنسبة 0.6% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 11816 نقطة، وسجل خسارة شهرية بنسبة 4.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 12027 نقطة وأقل مستوى عند 11814 نقطة.