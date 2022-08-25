مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة مع انتظار إشارات بشأن السياسة النقدية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة تداولات الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمزيد من الإشارات بشأن السياسة النقدية والمعركة ضد التضخم.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 59 نقطة ليسجل 32.969 ألف نقطة.

كما ارتفع “S&P 500” بنحو 0.3% أو 12 نقطة عند 4140 نقطة، وزاد “ناسداك” بنسبة 0.4% ما يعادل 50 نقطة مسجلًا 12.431 ألف نقطة.

صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية

ونجحت “وول ستريت” في الصعود لأول مرة في 4 جلسات، رغم استمرار القلق حيال الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات ارتفاعًا الأربعاء أعلى 3.1%، وهو أعلى مستوى منذ نهاية يونيو الماضي.

وينتظر المستثمرون خطابًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” في ندوة “جاكسون هول” يوم الجمعة المقبل، لرصد أي إشارات حول السياسة النقدية.

وعلى جانب الأسهم الفردية، ارتفع سهم “بيلوتون إنتراكتيف” بأكثر من 20% بعدما أبرمت شركة صناعة معدات التمارين الرياضية صفقة لبيع منتجاتها على “أمازون”.

وفي الأسواق الأوروبية، شهد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي صعودًا 0.2% أو نقطة واحدة تقريبًا ليغلق عند 432 نقطة، بينما هبط “فوتسي 100” البريطاني 0.2% (-16 نقطة) إلى 7471 نقطة.

وزاد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.2% (+25 نقطة) مسجلًا 13.220 ألف نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي 0.4% (+24 نقطة) عند 6386 نقطة.

وفي اليابان، أنهى مؤشر “نيكي” الجلسة منخفضًا بنحو 0.5%(-139 نقطة) إلى 28.313 ألف نقطة، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.2% إلى 1967 نقطة.