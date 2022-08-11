مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة بدعم من تباطؤ التضخم

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الأربعاء 10 أغسطس 2022، على ارتفاع، بدعم من بيانات أظهرت تباطؤ التضخم بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.6% أو ما يعادل 535 نقطة، مسجلاً مستوى 33309 نقاط.

وارتفع أيضاً مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.9%، أو ما يعادل 360 نقطة، مسجلاً مستوى 12854 نقطة.

أداء الأسهم الأمريكية في جلسة الأربعاء 10 أغسطس 2022

استفادت أسهم شركات التكنولوجيا من بيانات التضخم الإيجابية، حيث صعدت أسهم «ميتا» و«نتفليكس» بنحو 5.8% و6.2% على الترتيب.

كما حققت أسهم القطاع المالي مكاسب ملحوظة، بقيادة سهم «جولدمان ساكس» الذي ارتفع بنسبة 3.4% و«سيتي جروب» المرتفع 2.1%.

وأغلق سهم «تسلا» مرتفعاً 3.9% رغم قيام «إيلون ماسك» ببيع أسهم في صانعة السيارات الكهربائية بقيمة نحو 7 مليارات دولار.

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يوليو، مع انخفاض أسعار البنزين.

وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.5% خلال يوليو على أساس سنوي، بأقل من التوقعات البالغة 8.7%، بعدما ارتفع 9.1% في يونيو وهو المستوى الأعلى في 40 عاماً.

وتراجعت أسعار البنزين 7.7% خلال يوليو وهي الوتيرة الأكبر منذ أبريل 2020، بعدما ارتفعت 11.2% في الشهر السابق.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، خلال جلسة الأربعاء 10 أغسطس 2022، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.9% ما يعادل 4 نقاط مسجلاً مستوى 439 نقطة، كما صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.5%، أو ما يعادل 33 نقطة، مسجلاً مستوى 6523 نقطة.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.2% بنحو 165 نقطة عند 13700 نقطة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2% بنحو 18 نقطة مسجلاً مستوى 7507 نقاط.

وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.6% مسجلاً مستوى 27819 نقطة، كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% عند مستوى 1933 نقطة.