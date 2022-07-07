مؤشرات الأسهم الأمريكية تصعد بشكل طفيف في ختام تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في ختام جلسة الأربعاء، بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو نحو 70 نقطة ليسجل 31.037 ألف نقطة.

كما صعد “S&P 500” بنسبة 0.4% ما يعادل 13 نقطة مسجلًا 3845 نقطة، وزاد “ناسداك” بنحو 0.3% أو 39 نقطة عند 11.361 ألف نقطة.

وأكد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، خلال الاجتماع الأخير للسياسة النقدية، تصميمهم على إبطاء التضخم المتسارع نحو المستهدف، حتى إذا تسبب ذلك في تباطؤ نمو الاقتصاد لبعض الوقت.

وقال المشاركون في الاجتماع إنه من المرجح رفع معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس، وذلك بعد زيادة 75 نقطة أساس في يونيو الماضي لأول مرة منذ عام 1994.

ولا يزال المستثمرون يترقبون مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود في مواجهة تشديد السياسة النقدية، حيث يتزايد الخلاف بشأن احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود بحلول العام المقبل.