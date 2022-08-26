مؤشرات الأسهم الأمريكية تصعد الخميس في أعقاب بيانات اقتصادية إيجابية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس في أعقاب صدور ‏بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن ترقب خطاب “جيروم باول”.‏

وكشفت بيانات حكومية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات ‏المتحدة انخفض إلى 243 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 245 ألف طلب في ‏القراءة السابقة بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 250 ألفاً.‏

وسجلت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكماشا عن الربع السنوي ‏الثاني بنسبة 0.6% بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.9% في القراءة الأولى.‏

هذا، وتنطلق الخميس فاعليات ملتقى “جاكسون هول” الذي يضم لفيف من رؤساء ‏كبرى البنوك المركزية والمصرفيين من مختلف دول العالم، وسوف يلقي رئيس ‏الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” خطاباً هاماً خلال المؤتمر الجمعة.‏

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي ‏بنسبة 1% (ما يعادل ‏‏322 ‏نقطة) إلى 33291 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 33306 نقاط وأقل مستوى ‏عند ‏‏32889 نقطة.‏