مؤشرات الأسهم الأمريكية تصعد الخميس في أعقاب بيانات اقتصادية إيجابية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن ترقب خطاب “جيروم باول”.
وكشفت بيانات حكومية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 243 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 245 ألف طلب في القراءة السابقة بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 250 ألفاً.
وسجلت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكماشا عن الربع السنوي الثاني بنسبة 0.6% بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.9% في القراءة الأولى.
هذا، وتنطلق الخميس فاعليات ملتقى “جاكسون هول” الذي يضم لفيف من رؤساء كبرى البنوك المركزية والمصرفيين من مختلف دول العالم، وسوف يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” خطاباً هاماً خلال المؤتمر الجمعة.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1% (ما يعادل 322 نقطة) إلى 33291 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 33306 نقاط وأقل مستوى عند 32889 نقطة.