مؤشرات الأسهم الأمريكية تستهل الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية صعودا قبيل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أول أيام الأسبوع، في نفس الوقت الذي يتداول فيه مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى عند مستوى 102.659 نقطة بنسب هبوط طفيفة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

صعدت أسعار العقود الاَجلة لمؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى 31,522.00 نقطة بنسبة ملحوظة بلغت 0.98% .

كما ارتفعت أسعار العقود الاَجلة لمؤشر “إس أند بي 500 ” اﻷوسع نطاقا S&P 500 بنسبة واضحة بلغت نحو 1.09% قبيل افتتاح تداولات الأسهم الأمريكية وسجلت 3,942.50 نقطة.

وأخيرا ارتفعت أيضا أسعار العقود الاَجلة لمؤشر ناسداك التكنولوجي المجمع بنحو 139 نقطة أو بنسبة بلغت نحو 1.18% قبيل جلسة تداول الأسهم الأمريكية وسجلت نحو 11,982.50 نقطة.

ويأتي ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم، في نفس الوقت الذي أكد فيه بايدن عل أن الركود التضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية ليس حدثا حتميا.