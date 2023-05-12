مؤشرات الأسهم الأمريكية تتباين عند الغلق

تُغلق الأسهم في الولايات المتحدة متباينة في نهاية تداولات أمس الخميس، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات السلع الإستهلاكية، التكنولوجيا والخدمات الإستهلاكية.

في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات المواد الأساسية، النفط والغاز الطبيعي والمؤسسات العامة، حيث قادت المؤشرات للأسفل.

وعند نهاية التداولات في نيويورك، فقَد مؤشر داو جونز الصناعي نسبة 0.66%، بينما مؤشر ستاندرد آند بور 500 ضعُف بنحو 0.17% ومؤشر ناسداك ارتفع بنحو 0.18%.

ومن بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي برز سهم شركة كوكاكولا الذي ارتفعت قيمته 0.57% أو 0.36 نقطة وبلغ سعره 63.86 عند الإغلاق.

في المقابل، واصل سهم شركة بوينج ارتفاعه عند 0.50% أو 1.00 نقطة وأغلق عند سعر 201.84، في حين سهم وول مارت ستورز زاد 0.37% أو 0.57 نقطة بسعر 153.12 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم شركة والت ديزني منخفضا عند 8.73% أو 8.83 نقطة وتداول عند مستويات 92.31 عند الاغلاق. سهم مجموعة إنتل تراجع بمقدار 3.70% أو 1.11 نقطة عند سعر 28.86، أما سهم داو فقد أغلق على هبوط عند 2.08% أو 1.11 نقطة بسعر 52.34.