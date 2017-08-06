مؤشرات أداء وتقييم أبرز الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة

المال ـ خاص: على مدار 3 أسابيع استعرضنا نموذجاً مبسطاً وفعالاً لتقييم الشركات، قامت به شركة «Vantage» للوساطة، تم تطبيقه على 3 قطاعات بالبورصة، وهى: العقارى، والبنوك والخدمات المالية، والصناعى. ورشحت شركة «Vantage» خلال الحلقات الماضية محفظة منتقاة من أسهم كل قطاع، بناء على

المال ـ خاص:

على مدار 3 أسابيع استعرضنا نموذجاً مبسطاً وفعالاً لتقييم الشركات، قامت به شركة «Vantage» للوساطة، تم تطبيقه على 3 قطاعات بالبورصة، وهى: العقارى، والبنوك والخدمات المالية، والصناعى.

ورشحت شركة «Vantage» خلال الحلقات الماضية محفظة منتقاة من أسهم كل قطاع، بناء على مؤشرات الأداء لكل شركة.

فى حلقة اليوم، يتناول التحليل، مجموعة من الأسهم، التى تتميز بارتفاع عائد الكوبون النقدى، الذى يحصل عليه حائزوها، مقارنة بالقيمة السوقية المتداولة بها فى البورصة، على أن تتضمن حلقة الغد ترشيح محفظة منها بقيمة 50 ألف جنيه ومضاعفاتها.

أهم مؤشرات محفظة عائد التوزيعات المرتفع



● مضاعف الربحية P/E: هو: رقم يتم احتسابه بقسمة صافى أرباح الشركة على اجمالى عدد أسهمها ويعبر ببساطة عن نصيب كل جنيه يدفعه المساهم من الربحية، وكلما قل المضاعف كان العائد على الاستثمار أعلى. فإذا كان هناك سهمان لشركتين تنمو أرباحهما بنفس النسبة، وكان مضاعف الربحية للأولى 15 مرة والثانية 8 مرات ينصح ببيع أسهم الأولى وشراء أسهم الثانية.

● مضاعف الربحية المرجح بنسبة نمو الأرباح PEG: يعتبر هذا المؤشر أكثر دقة فى التقييم حيث يأخذ فى الحسبان كلا من مضاعف الربحية P/E ونسبة نمو الأرباح G. إذ يتم احتسابه بقسمة الأولى على الثانية فإذا كان مضاعف الربح لشركتين 15 مرة وكان نمو أرباح الأولى %15 والثانية %5 فقط يكون الـ PEG للأولى 1.00 مرة (15 / 15) بينما يكون الـ PEG للثانية 3,00 مرة (15/5). وعليه يكون سهم الشركة الثانية مغالى فيه بنسبة %300 عن سهم الشركة الأولى.

● نسبة التوزيعات النقدية للسهم / سعر السهم Dividend Yield: وهو مؤشر ثانوى للتقييم حيث يمكن للشركات الناجحة جدا حجب أرباحها من مساهميها لاحتياجها لها لعمل توسعات تعظم أرباحها. ومع هذا قد تكون التوزيعات أساسية لبعض المستثمرين الذين يعتمدون فى معيشتهم أو جزء منها عليها.

● مضاعف السعر السوقى / القيمة الدفترية P/B: ويعبر عن تقدير السوق للسهم مقارنة بالقيمة الدفترية له وهو مؤشر أقل أهمية كذلك من بقية مؤشرات عالية الربحية.

● نسبة السيولة: وهى مهمة جدا وعادة ما تؤثر على قدرة الشركة على تحقيق أرباح وتعكس قدرتها على دفع التزامات الشركة المتداولة من أصولها المتداولة. وتعتبر نسبة 1.5 فأعلى نسبة مريحة وأقل من 1 مرة مقلقة.

● نسبة الرافعة المالية Leverage: وهى نسبة القروض إلى رأس المال وهى مهمة كذلك وتعكس قدرة الشركة على تمويل مشروعاتها الاستثمارية لتحقيق نمو فى أرباحها. وتختلف النسبة المقبولة للرافعة المالية من صناعة إلى أخرى ولكن بصفة عامة فإن نسبة أقل من %40 تكون مريحة وأكثر من %70 تكون مقلقة.

● تميل المجموعة المالية هيرمس نحو نموذج بنك الاستثمار الكلاسيكى وقد تمكنت ليس فقط من البقاء على قيد الحياة ولكن أيضاً النمو باستمرار على مدار السنوات الثلاث الماضية. إرتفعت صافى الأرباح فى الربع الأول من عام 2017 إلى 362 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 63 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2016. وجاء ذلك من زيادة بنسبة %100 فى الإيرادات. وقد شجع ذلك الإدارة على توزيع أرباح بقيمة 2.75 جم (نسبة توزيعات %12.48) لعام 2016 الأول فى 7 سنوات. تقديرنا للسهم منخفض التقييم Undervalued.

● تعتبر شركة النساجون الشرقيون كمُصدر من أكثر المستفيدين من انخفاض قيمة الجنيه المصرى حيث ارتفعت أرباح الربع الأول من عام 2017 بنسبة %173 مقارنة بالربع الأول من عام 2016. مضاعف ربحية السهم لعام 2016 هو 17.12 مرة، فى حين متوسط نمو الأرباح لأخر 5 سنوات %15.43 بالنسبة لعشاق المخاطرة، قد يكون السهم منخفض القيمة إذا جائت نتائج أرباح عام 2017 700-750 مليون جم. ولكن بالنسبة للمستثمرين الأكثر تحفظاً، يبدو السهم عند قيمته العادلة إلى حد ما Fairly valued.

● تمكنت شركة سيدى كرير من تحقيق متوسط نمو فى الأرباح لأخر 5 سنوات %13.19 مع مضاعف ربحية السهم 6.50 مرة فقط لعام 2016، السهم حالياً منخفض التقيم من حيث مضاعف الربح المرجح للنموPEG 0.49 مرة فقط. لم تشكل أرباح الربع الاول لعام 2017 اى إرتفاع ملحوظ نظراً للتذبذب المعتاد فى أرباح الشركة. معدلات الرافعة المالية والسيولة ممتازة عند %23 و3.72 مرة على التوالى تقيمنا للسهم منخفض Undervalued.

● شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا من الشركات القليلة جداً فى قطاع الصناعات الغذائية ذات القيمة المنخفضة Undervalued من حيث مضاعف الربحية المرجح بنسبة نموالأرباحPEG عند 0.17؛ تطور نصيب السهم من الأرباح على مدار الخمسة أعوام الماضية ممتاز. معدلات السيولة والرافعة المالية جيدة عند 0.94 و73.3% على التوالى مضاعف سعر السوق/القيمة الدفترية الحالى مرتفع عند 4.45.

● بنك فيصل الإسلامي؛ بمضاعف الربحية المرجح بنسبة نموالأرباح PEG بمقدار 0.20 مرة فقط بما يعكس متوسط نمو الأرباح لأخر خمسة سنوات بنسبة 46.%32 ومضاعف ربحية 9.49 مرة. تقديرنا للسهم منخفض التقييم Undervalued.

● الآراء والتوصيات الواردة بهذا التحليل تعبر عن وجهة نظر شركة «Vantage» وقد تتغير مع تبدل ظروف السوق.. و«جريدة المال» و«الشركة» غير مسئولين عن أى خسارة قد تنجم عن اتباع التوصيات الواردة بهذا التحليل