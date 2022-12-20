مؤشرات أداء قوية تعكس نجاح استراتيجية مجموعة البنك العربي الإفريقي الدولي

كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك العربي الأفريقي الدولي عن أداء مالي قوي بالربع الثالث من العام 2022، والتي حقق خلالها نتائج مالية متميزة حيث وصل صافي الأرباح إلى 153 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وتظهر هذه النتائج مدى صلابة الموقف المالي والأداء القوي في إدارة الأموال والأصول عبر خطط استثمارية ناجحة ومميزة. كما أوضحت القوائم المالية الموقف الجيد للسيولة المالية مع تطوير لكافة نماذج الأعمال لتصبح أكثر مرونة، بالإضافة إلى القدرة على إدارة تكاليف التشغيل بكفاءة وذلك وفقا لاستراتيجية البنك الطموحة 2021-2025

وشهدت كل مؤشرات الأداء لمجموعة البنك العربي الأفريقي الدولي عن الربع الثالث لعام 2022 نمواً ملحوظاً حيث حققت إدارة الائتمان عدة نجاحات، فقد شهد إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء نموا بنسبة 16% و الذي يعكس نمو القروض الممنوحة للمؤسسات بنسبة 17% و نمو القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 8% مما يدل على نجاح استراتيجية البنك في بناء قطاع ائتماني قادر على توفير التمويل اللازم للعديد من القطاعات الحيوية مع التوسع في قطاع التجزئة المصرفية و قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة علماً بأن جميع ارصدة القوائم المالية تترجم الي عملة العرض الأساسية للبنك و هي الدولار الأمريكي ولذلك تم استخدام مبدأ ثبات سعر الصرف كما نما أيضاً صافي الدخل من العائد بنسبة 20%.

ومن أهم المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها القوائم المالية عن الربع الثالث من العام الجاري 2022 أيضاً هو التحسن الملحوظ في قدرة البنك على تحسين نسبة القروض المتعثرة لإجمالي المحفظة لتصل إلى 9.2% مقارنة ب 14 % في ديسمبر 2020، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة تغطية الأصول والالتزامات العرضية الغير منتظمة لتصل إلى 80% بعد أن انخفضت إلى 64% في ديسمبر 2020.

وأشار شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي قائلاً: “إن هذه المؤشرات التي تظهر نمواً في العديد من قطاعات البنك تعد نجاحاً لاستراتيجية البنك والتزامه بتحقيق أهدافه التي تتمحور حول أداء مالي قوي نتج عن العمل على تنوع محفظة البنك وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي نوليه أهمية كبيرة لمواكبة التطور التكنولوجي وتقديم أحدث الخدمات لعملائنا لنمنحهم تجربة مصرفية متميزة عند استخدامهم للقنوات و التطبيقات المصرفية الرقمية الخاصة بالبنك هذا بالإضافة إلى التركيز على نمو قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية بالإضافة إلى التركيز على شريحة الشركات الغير مقترضة و التي تعتبر من أهم القطاعات التي يهتم بها البنك في تحقيق استراتيجيته وخاصة من ناحية تنوع مصادر الدخل من خلال تقديم حلول مصرفية متكاملة تلائم احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء. “

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي الافريقي الدولي يحقق خطوات إيجابية واسعة المدى في مجال التحول الرقمي حيث قدم خدمة الانترنت البنكي والتي يتم تحديثها بشكل مستمر لتتماشى مع تطور احتياجات العملاء وتمكن أيضاً من إطلاق واحدة من أفضل تطبيقات الموبايل البنكي على مستوي القطاع المصرفي والتي تم تصميمها وانشائها داخليا بشكل كامل من خلال العمل بنموذج مبتكر وهو الDigital Factory الذي يحقق مشاريع البنك الاستراتيجية بشكل يسمح للإدارات المختلفة مشاركة الأفكار وتحقيقها على أرض الواقع بشكل سريع ومنظم.