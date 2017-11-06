مؤسس US-EG-SCAPE: التعويم ضاعف جاذبية العقار المصري

❏ نسعى لمساعدة الشركات لترويج منتجاتها فى أمريكا ❏ نستهدف جذب 20 ألف عميل.. وتنسق مع «الإسكان» ❏ ‏«US-EG-SCAPE» أول معرض يقام فى الولايات المتحدة منذ 12 عامًا ❏ الاستبيانات أكدت رغبة 48 % من المشاركين اقتناء وحدات فى مصر ❏ الاستقرار السياسى والقرارات الاقتصادية دعمت

❏ نسعى لمساعدة الشركات لترويج منتجاتها فى أمريكا

❏ نستهدف جذب 20 ألف عميل.. وتنسق مع «الإسكان»

❏ ‏«US-EG-SCAPE» أول معرض يقام فى الولايات المتحدة منذ 12 عامًا

❏ الاستبيانات أكدت رغبة 48 % من المشاركين اقتناء وحدات فى مصر

❏ الاستقرار السياسى والقرارات الاقتصادية دعمت الرغبات الشرائية



بدور إبراهيم

تسعى وزارة الإسكان مدعومة بالحكومة المصرية، إلى اتخاذ خطوات جادة لتحفيز الشركات العقارية على العمل صوب تصدير العقارات، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى شراء وحدات عقارية، وتحسين الأوضاع والمناخ الاقتصادى.

تفتح وزارة الإسكان ووزارة الهجرة قريبا المعرض الأول للاستثمار العقارى، لترويج المنتجات العقارية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، التى تعد أولى خطوات اتباع العديد من الآليات التسويقية للعقارات المصرية بالخارج.

أكدت نيفين موريس، مؤسس مشارك «الشركة الاميريكية للتجارة والتسويق» المنظمة لمعرض « US-EG-SCAPE» أنه يعد الأول للاستثمار العقارى فى الولايات المتحدة الامريكية، بعد غياب 12 عاماً، للترويج إلى العقارات المصرية، برعاية وحضور وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.

أضافت نيفين أن المعرض يأتى ثمرة للتنسيق بين وزارة الإسكان والشركة، ويستهدف الترويج إلى المشروعات لشريحتى العرب والمصريين، العاملين بالخارج، ويقام بولاية نيوجيرسى، فى ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف جذب من 14 إلى 20 ألف زائر، طوال فترة المعرض، لا سيما فى ظل اهتمام شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج، اقتناء وحدات عقارية بالسوق المصرية، لعدة أهداف منها الاستثمار، فى ظل ارتفاع معدلات الربحية وقدرة العقار المصرى على تحقيق معدلات تفوق أى دولة فى العالم، والرغبة فى اقتناء وحدة بالوطن الأم، وزيادة الارتباط به، ورغبة شريحة كبيرة فى المشاركة فى خطة التنمية والتطوير، وبناء مصر، التى تطبقها القيادة السياسية الحالية، ونتج عنها مشروعات قومية كبرى، منها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، وغيرها من المشروعات.

أوضحت أن شريحة كبيرة من العرب تهتم بالحصول على وحدات سكنية، فى السوق المصرية، مع إمكانية صدور قانون بمنح الإقامة لمالكى العقارات فى مصر.

أضافت أن الشركة قبل الإعداد للمعرض، أجرت دراسات، واستبيانات، لشرائح المصريين العاملين بالخارج والعرب، بشأن مدى رغبتهم فى اقتناء وحدات عقارية بالسوق المصرية، وأن النتائج أوضحت أن %48 مهتمين بشراء وحدات، وليس فقط المشاركة فى المعرض، مشيرة إلى أن الاستقرار السياسى الحالى والقرارت الاقتصادية الأخيرةـ منها تعويم الجنيهـ تسهم فى زيادة جاذبية العقار المصرى للأجانب، فى ظل انخفاض قيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار.

ولفتت إلىأن الرغبات الشرائية للعملاء تتركز بنسبة %70 على وحدات السكن الدائم، فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الإحصاءات التى أعدتها الشركة، فيما تفضل النسبة المتبقية الحصول على وحدات سكند هوم «إسكان ساحلى».

وأشارت إلى أن المعرض يعد خطوة جادة، صوب تصدير العقار المصرى، وإدخال موارد من النقد الأجنبى للدولة، وأن الشركات الجادة ذات المصداقية وسابقة الأعمال القوية، والالتزام مع العملاء السابقين بمواعيد التسليم، من أهم شروط مشاركة تلك الشركات.

ولفتت إلى أن آخر معرض عقارى للمنتجات المصرية أقيم فى الولايات الامريكية المتحدة فى 2005، ما يبشر بنجاح المعرض الجديد، كما أن هناك ثقة كاملة من العملاء فى المنتجات العقارية المصرية، ومدى استقرار السوق وقوته.

وأشارت إلى أن عدد المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب الإحصاءات الرسمية، يزيد عن مليون مصرى، بخلاف الحاصلين على الجنسية الأمريكية من المصريين، ما يزيد فرص إنجاح التسويق والتصدير للعديد من المنتجات، أهمها العقارية.

أكدت أن السوق المصرية تشهد العديد من المتغيرات، منذ إقامة آخر معرض للاستثمار العقارى فى أمريكا، وظهر العديد من المطورين الجادين، مع تطوير شكل المنتج العقارى، كما أن طبيعة المعارض أصبحت مختلفة الآن، وقادرة على جذب شريحة اكبر من العملاء، وتحقيق مبيعات جيدة، مشيرة إلى أن قدرة المعرض على تلبية احتياجات العملاء المقيمين فى الخارج، من التعريف بالمنتجات العقارية المعروضة بالسوق المصرية، وإتاحة فرص لدراستها بالكامل، فى ظل عدم قدرة شريحة منهم دارسة المعروض بالسوق فى فترات الإجازات بمصر، أو عدم قدرتهم على النزول لإجازات.

أشارت إلى أن الشركة راعت اختيار توقيتات للمعارض، تتناسب مع إجازات عيد الشكر، فى أمريكا، والإجازات الأسبوعية لإتاحة أكبر فرص للعملاء، النزول إلى المعارض، واختيار مواقع مميزة لإقامة المعرض.

أكدت أن الشركة نوعت الآلية التسويقية والترويجية للمعرض، عبر وسائل الإعلام من التليفزيون، وأبرمت التعاقد مع قناتى «أيه آر تى» و«إم بى سى» أميريكا، وبثهم فى الولايات المتحدة وكندا، وتذيع للمعرض حوالى 15 فقرة يومية، متضمنة مقتطفات بمعلومات عن الشركات المشاركة، ومشروعاتها، وتشمل الدعاية إعلانات بالصحف العربية الصادرة فى ولايتى نيويورك ونيوجيرسى، وإصدار أعداد خاصة للترويج للمعرض، أبرزها المدار، والمنصة العربية، وآليات الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعى من الفيسبوك، وتوتير، وإنستجرام، ويوتيوب، والدعايا الرقمية، وعبر أماكن تجمع الجاليات المصرية والعربية، الكنائس والمساجد.

ولفتت إلى أن الشركة تسهل إجراءات السفر والإقامة، والتواجد للشركات العقارية، بداية من الحصول على التأشيرات، بالتنسيق مع السفارة لإنهاء الإجراءات سريعا، كما توفر الشركة أماكن للإقامة للشركات، ووسائل الانتقالات للأفراد والمعدات، مع تجهيز المعرض، طوال إقامة الشركات المدة المحددة، التى تبلغ 12 يومًا.

أوضحت أن الشركة تأسست منذ عام ونصف فى أمريكا وتهدف إلى تسويق المنتجات للشركات، وهناك عدة تجارب لتسويق منتجات فى السوق المصرية، منها المنسوجات القطنية، وتستهدف فتح أسواق بالولايات المتحدة الأمريكية، للترويج لمختلف المنتجات المصرية، وتضم الشركة شريكًا هو جورج مرقص، ويمتلك أحد مكاتب المحاسبة الكبرى فى أميريكا.