مؤسس iCareer : نسبة عمل المرأة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا بمصر تمثل 38%

قال أكرم مروان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “iCareer”، إن نسبة عمل المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا في مصر تمثل حوالي 38%، ونحن في الشركة نسعى لبناء قدرات الفتيات المصريات عبر حزمة متكاملة من التدريب وتنمية القدرات لزيادة تلك النسب وسد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل المختلفة”.

وأكد أيضاً أن الاستفادة من قدرات الفتيات والسيدات في سوق العمل تصب في صالح الاقتصاد في مصر في وقت تحتاج فيه الدولة والعالم إلى التعاون في كافة المجالات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



وأرجع مؤسس شركة “iCareer” أن اختيار شهر مارس لإطلاق القمة “FEMpower Summit” يأتي نظراً إلى أن مارس هو شهر المرأة وتسعى الشركة خلال هذا الشهر لدعم السيدات والفتيات في مجالات التعليم والتوظيف على وجه الخصوص.

وكانت “iCareer” العاملة في مجال التدريب وبناء القدرات، قد أطلقت النسخة الأولى من مؤتمر “FEMpower” المختص بتمكين المرأة في سوق العمل وبالأخص في المجالات غير المتداولة للمرأة مثل مجالات التكنولوجيا، والمبيعات والهندسة و سلاسل الإمداد يوم 17 مارس الجاري.

ويهدف “FEMpower Summit” إلى تعريف الفتيات والسيدات بالمهارات المطلوبة للانضمام لسوق العمل، والاستعداد لوظائف المستقبل في الوقت الذي تشهد فيه السوق عددا كبيرا من المتغيرات السريعة التي تتطلب تطوراً مستمراً في مهارات الفتيات سواء بعد التخرج أو في مراحل التعليم النهائية.