مؤسس CYBERX: الجريمة الإلكترونية ستكلف العالم 10.5 تريليون دولار سنويا عام 2025

قال مهند طلال الكلاش، مؤسس شركة CYBERX لحلول أمن المعلومات، إن الجريمة الإلكترونية، ستكلف العالم 10.5 تريليون دولار سنويا، بحلول عام 2025.

وأضاف خلال المؤتمر السادس لأمن المعلومات لعام 2022، الذي يعقد علي مدار يومي 18 و19 سبتمبر وترعاه المال إعلاميا، أنه بينما يزدهر الاعتماد على الإنترنت والاقتصاد الرقمي، فإنه ما يقرب من 80%، من قادة الأعمال، يقولون إن مخاطر الأمن السيبراني تزداد.

وتابع الكلاش أن هناك تزايدا في أبحاث الأمن السيبراني، نظرا لما يشهده العالم من ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية في الفضاء الرقمي سنويا.

وأوضح أن التطور التكنولوجي يتطلب وجود بنية معلوماتية مؤمنة، بشكل كامل لحمايتها من أي خطر.

وشدد على ضرورة التوعية بأهمية الأمن السيبراني والاستثمار فيه، مشيرا إلى أن الهجمات السيبرانية تكبد العالم مليارات الدولارات سنويا.