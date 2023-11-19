مؤسس «CardoO» الناشئة المصرية ينضم لقائمة «فوربس» تحت سن الثلاثين

انضم رائد الأعمال المصري أحمد عادل، مؤسس شركة كاردو (CardoO) المتخصصة في الإلكترونيات والأجهزة الذكية، إلى قائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية 30 Under 30 في نسختها السادسة، والتي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين، ممن يحدثون تأثيرًا في مختلف القطاعات، إذ انضم عادل إلى فئة العلوم والتكنولوجيا.

أسس صاحب الـ 29 عاماً شركة كاردو في أكتوبر 2018، بهدف تغيير حياة الملايين في كل مكان عن طريق التكنولوجيا ونشر ثقافة الابتكار والتطور والحياة الذكية، ويهدف “أحمد عادل” إلى أن تصبح كاردو العلامة التجارية العربية التي توفر للمستخدمين أجهزة ذكية متميزة وفعّالة، وتعزز حياتهم اليومية، من خلال تسهيل الوصول إلى أحدث الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ذات الأسعار المناسبة وإنترنت الأشياء في أيدي مستهلكي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قدمت الشركة العديد من المنتجات، منها ميزان كاردو الذكي، والذي يقيس 12 تكوين في الجسم، وهو مساعد ذكي لعمل نظام غذائي مصمم لكل مستخدم، ويمكن توصيله بالهاتف عبر البلوتوث، كما تقدم الشركة جهازها اللوحي “كاردو أي نوت”، وهو لوح كتابة إلكتروني مع قلم، يمكن من خلاله الرسم والكتابة، وحفظها رقميا، وهناك أيضا منتج “كاردو ايربودز”، حيث يمكن بلمسة واحدة الاستمتاع والتحكم التام في مستوى وجودة الصوت المميزة لهذا النوع المبتكر من السماعات اللاسلكية.

كما قدمت الشركة نظارتها للواقع الافتراضي “كاردو VR”، بجانب عصا التحكم في الألعاب “كاردو جويستيك”، التي تتميز بقوة تحكم وثبات وراحة لليد، مع إمكانية حملها بسهولة في كل مكان.حققت كاردو نموًا كبيرًا في السوق المصري، حيث يستخدم أكثر من مائة ألف عميل منتجاتها. وتعاونت كاردو مع أفضل 20 مؤسسة بيع بالتجزئة في مصر، لتيسير الوصول إلى منتجاتها في أكثر من ألف متجر في جميع أنحاء البلاد.

في أكتوبر 2022 استطاعت الشركة جذب أولى جولاتها الاستثمارية والتي بلغت قيمتها 660 ألف دولار أمريكي، بقيادة Alexandria Angel Network، وبمشاركة Sofico Investments، ومستثمرين ملائكيين من السعودية.حيث سمح هذا الاستثمار للشركة بتحسين منتجاتها، وتقديم أول تطبيق فائق لإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى تمكين الشركات المصنعة المحلية من إنتاج إلكترونيات استهلاكية لإنترنت الأشياء تحت اسم العلامة التجارية ” CardoO” وتوفيرها بتقنيات عالية الجودة للأسواق المحلية لجعل مصر مركزًاً للإلكترونيات الاستهلاكية لإنترنت الأشياء في البلدان النامية.

وأطلقت كاردو هذا العام أولى منتجاتها من الساعات الذكية CardoO Watch، ا.

وفي سبيل رغبتها في التوسع خارج مصر، حرصت كاردو على الحضور بالفعاليات الهامة بالمنطقة، منها جيتيكس دبي، وجيتيكس أفريقيا ومؤتمر Leap التقني بالمملكة السعودية.تجري الشركة حالياً محادثات مع مستثمرين لإتمام جولة تمويلية جديدة من المتوقع إغلاقها في 2024، كما تخطط الشركة للتوسع في المملكة العربية السعودية بحلول الربع الثاني من عام 2024.