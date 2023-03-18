مؤسس هواوي يؤكد: استبدلت الآلاف من المكونات التي تحظرها أمريكا في منتجاتها

أفاد نص كلمة نشرته جامعة صينية بأن مؤسس هواوي تكنولوجيز قال إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أوجدت بدائل لأكثر من 13 ألف مكون في منتجاتها تأثرت بالعقوبات التجارية الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وأظهر نص الكلمة التي ألقيت في فبراير شباط الذي نشرته جامعة شنغهاي جياو تونغ، قال رن تشانغ فاي إن هواوي استبدلت خلال السنوات الثلاث الماضية 13 ألف مكون ببدائل صينية محلية وأعادت تصميم أربعة آلاف من لوحات الدوائر الكهربائية لمنتجاتها.

وقال إن إنتاج لوحات الدوائر الكهربائية “استقر”.

هواوي مورد رئيسي للمعدات المستخدمة في شبكات اتصالات الجيل الخامس

هواوي، وهي مورد رئيسي للمعدات المستخدمة في شبكات اتصالات الجيل الخامس، منذ 2019 هدف لحزم متعاقبة من قيود التصدير الأمريكية.

وحالت هذه القيود بين هواوي وكل من الرقائق التي تنتجها الشركات الأمريكية والوسائل التكنولوجية الأمريكية التي تساعدها في تصميم رقائقها الخاصة وتصنيعها من قبل شركاء لها. كما حظرت إدارة بايدن العام الماضي بيع معدات هواوي الجديدة في الولايات المتحدة.

وقالت الجامعة إن رن أدلى بهذه التصريحات في حديث مع خبراء التكنولوجيا الصينيين في 24 فبراير. ونشرت الجامعة نص الكلمة على موقعها على الإنترنت أمس الجمعة.

ولم يرد ممثل لهواوي في الولايات المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق أرسل أمس الجمعة.

وقال رن إن هواوي استثمرت 23.8 مليار دولار في البحث والتطوير خلال 2022 “ومع تحسن ربحيتنا، سنواصل زيادة الإنفاق على البحث والتطوير”.

وقال إن الشركة عملت على بناء نظامها لتخطيط موارد المؤسسة، والذي أطلقت عليه اسم ميتا إي.آر.بي الذي من المقرر إطلاقه في أبريل وسيساعد في إدارة مهام الأعمال الأساسية، وهو ما يشمل التمويل وسلسلة التوريد وعمليات التصنيع.

وقال إن هواوي ليست لديها خطط لإطلاق منافس لروبوت المحادثة الشهير تشات جي.بي.تي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لكنه قال إن شركة مايكروسوفت، التي تدعم الشركة المطورة للتطبيق أوبن إيه.آي، لن تكون الطرف الوحيد المهيمن في هذا الصدد. وقال إن هواوي تركز على كونها “منصة قوة الحوسبة الأساسية” للذكاء الاصطناعي.