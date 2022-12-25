مؤسس «نيو» المصنعة للسيارات الكهربائية الصينية يحذر من تآكل الطلب في النصف الأول من 2023

قال مؤسس شركة “نيو إنك” والرئيس التنفيذي ويليام لي، إن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الصينية قد تواجه تحدياً في النصف الأول من العام المقبل، حيث يؤدي خفض الدعم الحكومي والتباطؤ الاقتصادي الأوسع إلى تآكل الطلب المحلي في أكبر سوق لسيارات الطاقة الجديدة في العالم.

قال لي في إفادة إعلامية بعد إطلاق الشركة لأحدث موديلاتها في فاعلية بنهاية الأسبوع بوسط الصين، من المرجح أن يحاول العملاء تقديم الطلبات قبل نهاية العام، قبل الإلغاء المتوقع للدعم الوطني للسيارات الكهربائية .

وقال لي: “سيستغرق الأمر وقتاً حتى تتعافى سلسلة التوريد وثقة المستهلك من الوباء” ، مضيفاً أنه يتوقع تعافياً كاملاً في مايو أو يونيو.

انقلب إنتاج شركة صناعة السيارات التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها بسبب تأثيرات كوفيد. حيث أدى التزام الصين الصارم الأولي بسياسة صفر كوفيد إلى إعاقة الإنتاج والخدمات اللوجستية والتسليم ، قبل أن يؤدي عكس الحكومة لتلك السياسة إلى زيادة حادة في الإصابات، مما أجبر “نيو” على عدم تحقيق هدف التسليم السنوي البالغ 150 ألف وحدة.

قال لي في مقابلة مع بلومبرج يوم الأحد “الشركة بحاجة إلى تعزيز القدرات النشطة في التنبؤ بالطلب والاستجابة السريعة في ظل هذا الوضع المتقلب وغير المؤكد”. تهدف “نيو” إلى إنشاء نظام مع الموردين للكشف عن متطلبات المخزون لأشباه الموصلات والمواد الخام ، بالإضافة إلى التوظيف واستثمار المعدات والقدرة الإنتاجية.

وقال لي إنه إذا كانت هناك تغييرات في العرض أو الطلب، فسيكون كل لاعب مستعداً للاستجابة بسرعة.

مبيعات السيارات الكهربائية الصينية

قال لي إن “نيو” اتخذت الاحتياطات من خلال تخزين المزيد من مدخلات الإنتاج، وزيادة الطلبات من صانعي الرقائق الأصليين وتبادل أشباه الموصلات مع شركات صناعة السيارات الأخرى. ودعا شركات صناعة السيارات والموردين إلى “تقديم طلبات معقولة للرقائق” بسبب الشراء بدافع الذعر.

يمتلك تفشي فيروس كوفيد القدرة على شل الإنتاج وتعطيل قوائم الموظفين ، مما يهدد الإمداد العالمي لكل شيء من السيارات وعربات الجولف إلى أدوات المطبخ. قال لي إن “نيو” تعاونت في العامين الماضيين مع شركاء صنع المكونات لدعم بعضهم البعض بالعمال عند الضرورة.

من المتوقع أن تصل شحنات السيارات ذات الطاقة الجديدة -السيارات الكهربائية والهجينة الخالصة- إلى الوكلاء في الصين إلى 6.5 مليون وحدة بحلول نهاية العام ، وقد تصل إلى 8.4 مليون في عام 2023 ، حسبما أفادت جمعية سيارات الركاب الصينية في إفادة صحفية في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك ، فإن معدل النمو على أساس سنوي يتباطأ.

قال لي إن الأرباح الإجمالية للصناعة ، باستثناء شركة “تسلا”، يمكن أن تكون سلبية ، بالنظر إلى الارتفاع الهائل في تكاليف المواد الخام لبطاريات السيارات الكهربائية.

قال: “في الواقع لم يكن هناك نقص فعلي في بطاريات السيارات الكهربائية، على الأقل ليس بشدة النقص في الرقائق ، ومن الواضح أن موردي المنبع يحققون أرباحاً كبيرة ، في حين أن شركات صناعة السيارات مثلنا تواجه أوقاتاً عصيبة.” وقال لي إن جزءاً من السبب في ذلك هو الافتقار إلى الشفافية في تسعير الليثيوم.

الفئة المميزة

تخطط “نيو”، التي استهدفت حتى الآن المشترين المميزين لسياراتها ، لطرح أول نموذج خاص بها في السوق الشامل في عام 2024، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي. وقال إن الشركة تركز أيضاً على تطوير وإنتاج البطاريات والرقائق الخاصة بها.

قال لي: “عليك أن تأخذ التكامل الرأسي للمكونات الرئيسية إذا كنت ترغب في دخول السوق الشامل وتحقيق ربح ، وإلا فلن يكون ذلك ممكناً”.

تخطط الشركة للتواجد في 25 سوقاً خارجيةً بحلول عام 2025 ، بما في ذلك في الولايات المتحدة ، وتعتزم تحقيق نقطة التعادل في عام 2024. نظرًا للقيود التي يفرضها قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة ، وبحسب لي فقد تختبر شركة “نيو” الوضع هناك من خلال تقديم نماذج مسعرة بأكثر من 80 ألف دولار ، فوق مؤهلات القيود الأميركية.

لن تؤثر السياسة الأميركية الجديدة على استراتيجية الشركة قصيرة المدى لدخول السوق، ولكن يتعين على “نيو” تقييم الآثار طويلة المدى.

قال لي: “تتمتع صناعة السيارات دائمًا بخلفية المنافسة العالمية”. “لطالما كان التحدي الأكبر الذي نواجهه هو كيفية الحصول على موطئ قدم حقيقي في أوروبا والولايات المتحدة”، لا سيما في البيئة الجيوسياسية اليوم، والتي قد تكون “أكثر صعوبة بعشر مرات مما كانت عليه عندما أنشأنا الشركة”.