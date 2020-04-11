مؤسس منصة شغلني: الشركات أوقفت تعيين موظفين جدد بسبب كورونا

قال عمر خليفة مؤسس منصة “شغلني” لخدمات التوظيف أونلاين، إن أغلب الشركات أوقفت تعيين موظفين جدد تزامنا مع التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف خليفة لـ “المال” أن الأزمة ساهمت في تراجع نسبة الإقبال على خدمات المنصة من قبل الشركات بنسبة لا تقل عن 90 %، متوقعا تعافي السوق وتحسن الأوضاع مجددا فى ظل التدابير الوقائية التى تتخذها الحكومة .

يذكر أن “شغلنى” منصة إلكترونية؛ تمثل حلقة وصل بين راغبى العمل من أصحاب المؤهلات العليا، والمتوسطة، والحرفيين والفنيين، والشركات فى وظائف مختلفة، منها مندوبى مبيعات، وكاشير، وبدأت فى سبتمبر 2015.

وتتيح منصة “شغلني” للباحث عن العمل إنشاء حساب يسجل فيه جميع بياناته الشخصية، والوظيفة التى يبحث عنها، إلى جانب الراتب الذى يسعى للحصول عليه، وتقوم الشركات بإنشاء حسابات، وتتصفح الحسابات الشخصية للمتقدمين، وتراسل من تجد فيه احتياجاتها، علما بأن 90% من المسجلين فى الموقع من المصريين، مقابل 10% من بلدان عربية أخرى، كالسعودية، والأردن، ولبنان.