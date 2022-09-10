مؤسس كابيتر :دفعنا 70% من مرتبات الموظفين وأكثر حاجة مضايقاني أن العمالة مش فاهمين حاجة

قال محمود نوح ، الشريك المؤسس لشركة كابيتر لخدمات التجارة الإلكترونية , أن كابيتر دفعت 70% تقريبا من مرتبات موظفيها، والبالغ عددهم إلى 2000 شخص، بينما لم تستطع الشركة توفير باقي المرتبات بسبب حالة الهرج والمرج التي تعرضت لها.

وتابع نوح في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب قائلا “أكتر حاجة مزعلاني ومضايقاني إن العمالة مش فاهمين حاجة، ومنهم اللي استقال.. وده اللي مش مخلينا عارفين نتصرف.. إحنا بنحاول إن الشركة تكمل عشان ننقذ العمالة”.

أعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر – الشركة المصرية العاملة في مجال التجارة الالكترونية المتخصصة في خدمة التجار – أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فوراً

ونفي محمود نوح ، الشريك المؤسس لشركة كابيتر لخدمات التجارة الإلكترونية ، صحة ما يتردد من أنباء عن سرقته وشقيقه احمد نوح مبلغ 33 مليون دولار ، قائلا كل ما يقال عن غير صحيح ولم نسرق أي شئ على الإطلاق ، مضيفاً :” بنفى كل ما يقال بشكل قاطع.”