مؤسس فيس بوك يستقبل مولودته الثانية أوجوست

وكالات: أعلن مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرج، الاثنين، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، أنه رُزق هو وزوجته بريسيلا تشان، بمولودة ثانية. ورحب الوالدان بالمولودة الجديدة، التي أطلق عليها أوجوست، من خلال رسالة، كما فعلا من قبل مع شقيقتها الكبرى ماكسيما في نهاية .2015 وقال الوالدان إ

وكالات:

أعلن مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرج، الاثنين، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، أنه رُزق هو وزوجته بريسيلا تشان، بمولودة ثانية.





ورحب الوالدان بالمولودة الجديدة، التي أطلق عليها أوجوست، من خلال رسالة، كما فعلا من قبل مع شقيقتها الكبرى ماكسيما في نهاية .2015

وقال الوالدان إن الشيء الذي ينبغي لأوجوست أن تفعله في المقام الأول هو الاستمتاع بطفولتها، من خلال الخروج واللعب واستنشاق الزهور والتجول، مشيرين إلى أن الطفولة «فترة ساحرة».

وأضاف الوالدان أنه لا ينبغي لها أن تقضي هذا الوقت في الانشغال بمستقبلها، وتابعا أنهما سيعملان كل ما يمكنهما من أجل جعل العالم مكانا أفضل لكل الأطفال.

وكان زوكربيرج، قبل فترة قصيرة، أعلن اعتزامه قضاء فترة راحة طويلة مع صغيرتيه لمدة شهر، بعد الولادة، وأخذ عطلة طوال شهر ديسمبر المقبل.

وكان الملياردير الأمريكي قد أخذ عطلة لمدة شهرين بعد مولد ماكسيما.

وأوضح زوكربيرج، أن فيسبوك تمنح عامليها عطلة لمدة أربعة أشهر لرعاية الأطفال «وأنا متأكد إلى حد بعيد أن المكتب سيظل قائما عندما أعود».