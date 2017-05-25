مؤسس فيسبوك ترك هارفارد وهو طالب وعاد إليها مليارديراً

عاد مارك زوكربرج، مؤسس موقع فيس بوك، وأحد أشهر الذين تركوا جامعة هارفارد قبل إتمام دراسته إلى الجامعة المرموقة، أمس، ليلقي محاضرة أمام طلبة السنة النهائية.

وخلال الأسبوع السابق لحفل التخرج جال زوكربرج، 33 عاما، في الجامعة مستعيدا ذكرياته.

وبث زوكربرج على الهواء مباشرة على صفحته على فيسبوك، زيارته إلى مسكن الطلبة، حيث أسس موقع فيس بوك الذي كان في بادئ الأمر مقتصرا على زملائه في الدراسة فقط.

وقال في الفيديو من غرفته السابقة في الجامعة: هنا كنت أجلس فعليا، كان لدي جهاز كمبيوتر محمول صغير، وكنت أعمل على تصميم فيس بوك، استغرق الأمر منى حوالي أسبوعين. وأضاف: هنا جرى تأسيس فيس بوك.

ومنذ إطلاقه عام 2004 تحول فيس بوك إلى أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، ويستخدمه حاليا حوالى 1.9 مليار شخص كل شهر، وأوحت الفكرة شركات منافسة لتؤسس مواقع مماثلة، مثل تويتر وسناب شات وغيرهما.

لن يكون خطاب زوكربرج في حرم جامعة هارفارد، التي تأسست قبل 381 عاما، هو الأول الذي يلقيه أحد الطلبة الذين لم يكملوا دراستهم في الجامعة الواقعة في ولاية ماساتشوستس، فقد تحدث بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات إلى الخريجين عام 2007، بعد وقت قصير من إعلان تنحيه عن مهامه اليومية في الشركة العملاقة، ليركز على الأعمال الخيرية.

قال جيتس للحضور وقتها مازحا بعد قبوله شهادة فخرية في القانون: والدي.. لطالما قلت لك إنني سأعود لنيل شهادتي.. جميل أن أتمكن أخيرا من أن أكتب في سيرتي الذاتية أني حاصل على شهادة جامعية.

