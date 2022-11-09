مؤسس شركة «اسأل»: رواد الأعمال يقدمون حلولًا مبتكرة للتحديات التي تخدم قطاع الرعاية الصحية

أكد فادي دوس، مؤسس شركة اسأل التي تعمل في مجال تكنولوجيا الصحة أهمية التقنيات في تحسين وتطوير الخدمات الطبية ونظام الرعاية الصحية ، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال لديهم دور كبير في ابتكار حلول تسهم في حل التحديات التي تواجه قطاع الصحة ويواجهها المرضى.

وقال “دوس” خلال فعاليات قمة تكني الثامنة التي استضافتها مدينة الأسكندرية إن منصة “اسأل” تقدم خدمات مبتكرة تحسن من تجربة العميل، وتمكن المرضى من الوصول إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية عن بعد عبر الأول لاين، خاصة خدمات الصحة النفسية والتغذية والطبية.

الشريك المؤسس لمنصة “اسأل”: قطاع التكنولوجيا الصحية مليء بالفرص الاستثمارية

ودعت سالي مدحت؛ الشريك المؤسس في إسأل رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمبتكرين إلى الاستثمار في إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين نوعية الحياة وتمكين جميع الناس من الحصول على الخدمات، مشيرة إلى أن قطاع الصحة ملئ بالفرص التي لم تستثمر بعد.

وأضافت أن إسأل هي نموذج للشركات الناشئة القائمةعلى التكنولوجيا ونجحت منذ تأسيسها في عام 2018 للوصول لأكثر من 750 ألف مستخدم في 8 دول عربية؛ ولديها 650 خبيرا في 35 مجالا مختلفا في الخدمة الصحية، يقدمون خدماتهم أون لاين عبر المنصة .

مسؤول التسويق في منصة “اسأل”: انخفاض سعر العملة يسهم في فتح أسواق خارجية

و من جانبه قال يحيي العزبي مسؤول التسويق في إسأل أن،” التكنولوجيا وريادة الأعمال عليها دور كبير في تنمية وتطوير المجتمع والمساعدة في تحسين جميع الخدمات ومن بينها الصحة؛ وخاصة قطاع الصحة النفسية، وهناك فرص كبيرة يستطيع رواد الأعمال والشباب الطامحين الاستثمار فيها و تأسيس شركات ناشئة تقدم خدمات للمواطنين.”

وأضاف ،”أنه في ظل انخفاض سعر العملة المصرية أمام الدولار لدينا فرص واسعة لبيع الخدمات الرقمية وغير الرقمية وفتح أسواق في الخارج بأسعار تنافسية كبيرة ما يعمل على إنعاش قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.”