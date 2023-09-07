مؤسس سويفل يكشف تفاصيل أزمة بورصة ناسداك ويؤكد: الشركة حققت أرباحا

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قال مصطفي قنديل الشريك المؤسس لشركة سويفل لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول أن سبب تعثر الشركة وتراجع سهمها لادني مستوي في بورصة ناسداك الأمريكية يعود إلى الحرب الروسية الأوكرانية خاصة وأن هيكل ملكيتها يضم مستثمرين روس اضطروا إلي بيع حصصهم مما انعكس بالسلب علي أدائها.

جاء ذلك خلال استضافة قنديل كعضو لجنة تحكيم أمس الأربعاء في برنامج الفرصة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي .

وأوضح قنديل أن الفترة الماضية شهدت تغيير تفضيلات المستثمرين حول العالم نحو آلية spac كأداة للطرح في بورصة ناسداك ، مؤكدا أن سويفل قررت التراجع عن التوسع في أسواق قررت الانتشار بها.

و ال spac هو الاندماج مع شركة مقيدة في بورصة ناسداك الأمريكية من أجل طرح جزء من الأسهم بها خاصة .

ولفت إلي أنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية أجرت الشركة عملية إعادة هيكلة وحققت أرباحا ، منوها أن سويفل تركز عملياتها حاليا في 5 دول من امريكا اللاتينية حتي آسيا.

ورأي أن سعر السهم في البورصة لا يعكس بالضرورة أداء الشركة المالي لكنه مجرد مؤشر إذ يجب أن تسجل الشركة أرباحا وعدم التوسع بشراهة في أسواق .

يشار إلي أنه تم بدء التداول علي سهم سويفل في بورصة ناسداك في مارس 2021 بقيمة 10 دولارات للسهم الواحد وذلك بعد الموافقة علي الاندماج مع شركة الاستحواذات ذات الغرض الخاص كوينز جامبيت الأمريكية لتصل بذلك القيمة السوقية للشركة الناشئة المصرية إلي 1.5 مليار دولار .

وتراجع «سهم سويفل» لأول مرة تحت مستوى 1 دولار، بدءًا من جلسة 20 سبتمبر 2022، التى سجل فيها94 سنتاً وقبل انتهاء المهلة الممنوحة من «بورصة ناسداك» قامت الشركة فى يناير 2023 باللجوء لخيار «تجميع الأسهم» بنسبة 25 إلى 1 سهم.

وتحظر بورصة ناسداك تداول السهم تحت مستوى 1 دولار لمدة 30 يوم عمل متصلة، وفى حالة حدوث ذلك تقوم بإخطار الشركة بضرورة تعديل الوضع خلال مهلة زمنية تصل إلى 180 يوما