مؤسس دافوس: 5 تحديات تواجه العالم

المال ـ خاص:انطلقت أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات أمس وعلى مدى 3 أيام، بمدينة دبى، لاستشراف آفاق المستقبل وبحث أبرز القضايا والتحديات التى تواجه الحكومات خلال السنوات المقبلة، بحضور أكثر من 4 آلاف مسئول ومتخصص من 140 حكومة و16 منظمة دولية.وتتضمن القمة 6 منتديات وتتمثل فى الحوار الع

المال ـ خاص:

انطلقت أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات أمس وعلى مدى 3 أيام، بمدينة دبى، لاستشراف آفاق المستقبل وبحث أبرز القضايا والتحديات التى تواجه الحكومات خلال السنوات المقبلة، بحضور أكثر من 4 آلاف مسئول ومتخصص من 140 حكومة و16 منظمة دولية.

وتتضمن القمة 6 منتديات وتتمثل فى الحوار العالمى للسعادة، ومنتدى التغير المناخى، والمنتدى العالمى لحوكمة الذكاء الاصطناعى، ومنتدى رواد الشباب العربى، وملتقى أهداف التنمية المستدامة، ومنتدى استيطان الفضاء.

وحضر أعمال أول أيام القمة أمس، الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، و كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، ورئيس وزراء الهند ، وضم الوفد المصرى المشارك، عمرو الجارحى، وزير المالية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، وياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورصد البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس»، خمسة تحديات رئيسية تواجه العالم، تتمثل فى الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق، وارتفاع الاعتماد على الإنترنت، والتحديات الاقتصادية،خصوصا بعد أن كلفت الأزمة المالية الأخيرة العالم ما قيمته %200 من ناتجه الإجمالى، علاوة على المشكلات «الجيوسياسية» فى ظل الاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب.

وأضاف أن التحديات البيئية تعد مصدر قلق الخبراء كافة مثل ظواهر الطقس الشديدة وفقدان التنوع البيولوجى.

وأضاف أن التحديات المستقبلية، مثلت فشلا عالميا متزامنا فى زراعة السلع الأساسية – الدقيق والحبوب – الذى يمكن أن يهدد شبكة الإمدادات الغذائية العالمية، أو تفشى الذكاء الاصطناعى بطريقة سلبية، تهدد أداء الإنترنت، أو موت التجارة، بسبب زيادة الحروب التجارية وتتابعها.

وأكد خوسيه أنخيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» أهمية عمل المجتمعات مع بعضها والتنسيق والتخطيط لأهداف محددة، والتعاون معا للتوصل إلى خارطة طريق، تضمن حلولا منطقية، للتصدى للمشكلات والأزمات العالمية، معتبرا أنه ليس من الحكمة التركيز على إيجاد حل لكل مشكلة على حدة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيس لعمل الحكومات، هو تحقيق التقدم لشعوبها وضمان رفاهيتهم والاستمرار فى التصدى لكل المشكلات والوقوف على أبرز أسبابها الرئيسية.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل أفضل للعالم، مؤكدا أن الأمل يكمن فى الدول التى تتخذ خطوات جريئة إلى الأمام من أجل تقدم أوطانها، مع التمسك بأساسيات التقدم، مثل التعليم والبحث والتطوير والإدارة.

وناقش أحد المنتديات على هامش القمة، كيفية تحفيز التنمية الإقليمية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور سيد آقا، نائب رئيس البنك الإسلامى للتنمية، ودانى ألكساندر، نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وألكساندر ستاب، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وسيرجى جورييف، كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وألكسندر ميرا دا روز، نائب رئيس مصرف التنمية للبلدان الأمريكية.

وأكد المشاركون فى الجلسة أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية، لمساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تشجيع أساليب تكنولوجيا مبتكرة فى التعامل مع المشروعات التنموية، مضيفين أن التكنولوجيا والمعرفة والابتكار تحتل أهمية كبيرة فى التقدم بالنسبة لجميع الدول، لاسيما وأنها تعد المحرك الرئيس للنمو الاقتصادى وتطور المجتمعات وتنميتها.

وقال سيد آقا إن عملية إدخال التكنولوجيا فى تمويل المشروعات التنموية ليس بالأمر الجديد، فالتكنولوجيا والعلوم والابتكار عوامل رئيسية فى تطور قطاعات الأعمال المختلفة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على رفع كفاءة البحث العلمى والابتكار والتعاون مع القطاع الخاص بشكل فعال فى هذا المجال، مشيرا إلى الصناديق والمؤسسات التنموية لا تستطيع أن تعمل بشكل منفرد.

وقال دانى ألكساندر، إن البنك الذى انطلقت أعماله منذ نحو عامين، يوفر مصادر جديدة لتمويل العمليات التنموية فى قارة آسيا، والسعى للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادى لدول المنطقة.

وأضاف أن مبادرة تأسيس البنك جاءت بهدف إنشاء آلية للتمويل وإطلاق منصة جديدة للتعاون الإقليمى والدولى، لدعم مشروعات البنية التحتية فى البلدان الآسيوية النامية.

وأكد ألكساندر ستاب، أهمية تطوير الأنظمة التعليمية فى الدول النامية والعمل على دعم منظومة المعرفة والابتكار لديها، لافتا إلى أن البنك يستهدف الاستثمار فى مجالات أساسية، دعماً للنمو وخلق فرص العمل وتشجيع المعرفة والابتكار.

وقال سيرجى جورييف ، إن الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يساهمان فى تحقيق التنمية فى الدول النامية، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف التنموية للعام 2030، يتطلب التعاون بين كل مؤسسات التمويل وحكومات الدول النامية لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص.

وأجمع المشاركون على تعزيز مستويات التنسيق والتعاون بين مؤسسات صناديق التمويل الدولية، فيما يتعلق بدعم الابتكار والمعرفة فى المشروعات التنموية، والتى يتم تمويلها بالدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال محمود محيى الدين، نائب رئيس البنك الدولى، إن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، ضرورية وعملية ومهمة لتنفيذ المشروعات، واحتواء مشروعات التنمية وهذا يتطلب الكثير من العمل والتعاون الدءوب لإنجازها.

وأضاف أن التفكير الجديد فى مشروعات البنية التحتية، يؤكد أن مشروعات مثل الصرف الصحى والتعليم فى بعض المناطق النائية، من المفضل أن يتم تنفيذها وتمويلها ومراقبتها من قبل القطاع الحكومى، أما مشروعات الطاقة المتجددة وتجديد المطارات، فالسبيل الجيد لها هو المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع العلم أن دور الحكومة مهم وضرورى فى حسن الإشراف والرقابة، لحماية مصالح المستهلكين وتوفير الانضباط الكافى للخدمة.

وأكد أن المشاركة مع القطاع الخاص، ستوفر للدولة، كما أن نوعية الخدمة المقدمة لن تتدهور مع الوقت للاهتمام بها، والخوف من التعرض للعقوبة ، مشيرا إلى أن حجم التمويل الميسر المتاح عالميا لم يتجاوز 135 – 150 مليار دولار، فى حين أن المطلوب عدة أمثال ذلك حسب أهداف التنمية المستدامة.

وخلال أعمال القمة، تم إطلاق مبادرة المجالس العالمية للتنمية المستدامة، التى تهدف إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وسيرأس المجالس الدكتور ثانى الزيودى، وزير التغير المناخى والبيئة الإماراتى، ومحمود محيى الدين، نائب رئيس البنك الدولى وكريستوفر فيرنه، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة من مالطا، وآيرينا بوكوفا، المدير العام السابق، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، والدكتور عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وعماد فاخورى، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى، وعائشة بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبى الذكية، وهيلين كلارك رئيس الوزراء السابق بنيوزيلندا، ومارى كافينيامى، نائب الأمين العام بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. واستعرضت القمة تجربة الهند فى التكنولوجيا والابتكار و كيف يمكن لفكرة واحدة أن تغير حياة الملايين، أو لشخص يقوم بمجازفة محسوبة، ويطبق أفكارا مبتكرة كان يُعتقد بأنها مستحيلة فى السابق، وتم التأكيد على أن الابتكار يتركز حول التفكير والعمل غير التقليدى.

وأعلنت القمة العالمية للحكومات أمس، اختيار وزيرة المالية فى إندونيسيا، كأفضل وزيرة على مستوى العالم، فى الاستفتاء الذى أجرته منظمة «Ernst&young» نظرا لدورها فى تعزيز الشفافية والمعاملات العامة.