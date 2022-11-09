مؤسس «تكني ساميت» : 500 مليون دولار حجم الاستثمارات الأجنبية بالشركات الناشئة المصرية خلال 2022

أكد طارق القاضي، مؤسس قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشركات الناشئة المصرية خلال 2022، بلغ 500 مليون دولار، بما يعادل نحو 12 مليار جنيه مصري، لافتًا إلى أن عمل «تكني» مع شركائها بالمنطقة العربية وحوض البحر المتوسط أسهم في تأسيس عدد من الشركات وصناديق الاستثمار، مثل ألكس إنجلز وميدتررين إنجلز، علاوة على ظهور تجمعات في القاهرة وصعيد مصر وغيرها، أسهمت في دفع عجلة الاستثمار ودعم الشركات الناشئة بالتمويل اللازم للنمو والتوسع.

وقال القاضي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الشركات الناشئة المصرية هي الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وتحلُّ ثانيًا من حيث حجم الاستثمار في المنطقة؛ بفضل تهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال والمناسبة لنمو الشركات الناشئة.

وأوضح أن حجم تمويلات الشركات الناشئة في مصر ارتفع، العام الماضي، بنسبة 176% عن 2020 ليصل إلى 502 مليون دولار، وفق ما أعلنه عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين تُقدَّر التمويلات التي حصدتها الشركات الناشئة في مصر حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بنحو 392 مليون دولار، بحسب بيانات “Magnitt”.

ولفت إلى أن “تكني” نجحت، على مدار السنوات الثماني الماضية، في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية، وقادت مبادرة كبرى لنشر ثقافة الأنواع الجديدة والأنسب للاستثمار في الشركات الناشئة مثل الاستثمار الملائكي والاستثمار المبادرة أو المخاطر، إضافة إلى التمويل الجماعي.

وأضاف أن نجاح قمة تكني، للعام الثامن على التوالي، يعكس دور وثقل مصر الريادي كمركز للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال؛ ذلك بفضل الاهتمام الرسمي الكبير من الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يُولي قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال اهتمامًا كبيرًا؛ لدوره الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، ما جعل مصر مركزًا هامًّا لصناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال.