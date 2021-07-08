استثمار

مؤسس تطبيق «أدفا»: نستهدف تمويل الخدمات التعليمية لنحو 5 آلاف طالب بقيمة 150 مليون جنيه

العام المقبل.. بحد أقصى نصف مليون
أحمد اللاهوني 8:17 ص, الخميس, 8 يوليو 21 8:17 ص, الخميس, 8 يوليو 21

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يستهدف تطبيق أدڤا «ADVA» – أول منصة إلكترونية متخصصة لتقسيط مصروفات الخدمات فى مصر – تمويل الخدمات التعليمية لنحو 5 آلاف طالب العام الدراسى المقبل، بقيمة 150 مليون جنيه، حسبما أعلنت رانيا جعفر، المؤسس والرئيس التنفيذى للتطبيق.

وقالت رانيا جعفر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن مدة تقسيط خدمات التعليم تصل إلى 12 شهرًا بسعر فائدة %12 سنويًا، ويتمتع العملاء بالحصول على تمويل لأكثر من تلميذ فى الوقت نفسه.

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وأعلنت شركة «أمان» للخدمات المالية -إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية- أمس، عن توقيع بروتوكول تعاون مع تطبيق أدڤا  «ADVA» بهدف إتاحة برامج تقسيط متميزة لمصروفات التعليم بمراحله الأساسية، والجامعية، والدراسات العليا.

ويتيح «أدڤا» الفرصة لعملائه للحصول على تمويلات تصل إلى 500 ألف جنيه للخدمات التعليمية بأقل معدل فائدة فى مصر.

وتمتد تلك الفرصة لجميع فئات المواطنين وأعمارهم، من الموظفين، وأصحاب المعاشات، وأصحاب الأعمال الحرة، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومالكى السيارات، وأعضاء النوادى الكبرى.

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وذكرت رانيا جعفر أن التطبيق يركز على الخدمات ذات الأهمية الخاصة، والتى تسهم فى تحسين جودة الحياة، مثل الخدمات التعليمية، والصحية، والتأمين، ويمكن للعملاء اختيار مقدم الخدمة التعليمية، سواء من المشاركين مع التطبيق أو أى جهة أخرى. وأشارت إلى أن التطبيق موّل نحو ألف عملية جراحية فى أقل من عام، بقيمة تتخطى 30 مليون جنيه، ويستهدف المزيد خلال الفترة المقبلة من خلال التعاون مع شركات الخدمات المالية، مثل «أمان» و«فاليو» و«إن دورس

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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