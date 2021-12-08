مؤسس «تسويق» يكشف سر تخصيصه ركن للبكاء في الشركة

قال إن "الفكرة تحولت من سلبية إلى إيجابية بعد تخصيص الركن حيث شجع الجميع على العمل ولم يعد الموظفون يتوجهون إلى هناك للبكاء".

قال الأمير عبد المجيد مؤسس شركة تسويق وصاحب إن فكرة تخصيص ركن للبكاء للموظفين بمحافظة الأقصر كان بهدف مواجهة ضغوط العمل.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن شركته أسست منذ عام 2018 وتقدم خدمات التسويق للشركات والمطاعم لصفحات السوشيال ميديا الخاصة بهذه الشركات ونشاطنا يتوسع في نحو 11 محافظة.



وكشف أن فكرة تخصيص ركن للبكاء مستوحى من ” التارجت ” الذي يقع على الموظفين جراء عملهم في مجال التسويق خاصة أن معظم الموظفين من الفتيات وهن يتأثرن بثقل فكرة ” التارجت ” وضرورة الانتهاء منه في المواعيد المخصصة له بالاخص مديري الفروع في المحافظات.



وبدأت تفاصيل الفكرة أثناء زيارة عبد المجيد لمحافظة المنيا وفوجيء بمدير الفرع بالمحافظة ورغم أنها حققت التارجت لكن متأخرة عن بقية الفروع بالمحافظات فبكت مديرة الفرع على سللالم الشركة وحاولت تهدئتها وأن أهديء من روعها.



وتابع: “ا\ستمرت في الانهيار ولم أنجح في تهدئتنها إلا بعد أن مازحتها بأني سأخصص ركن للبكاء فهدئت وابتسمت لكن الفكرة ظلت تخامرني حتى قررت أن أقوم بها بالفعل والموضوع بقى لطيف لكل الناس”.



وأضاف: ” خصصت ركن للبكاء في محافظتي الأقصر والقاهرة وهو مهم للموظفين من البنين والبنات عشان ضغوطات العمل، والفكرة تحولت من سلبية إلى إيجابية بعد تخصيص الركن حيث شجع الجميع على العمل ولم يعد الموظفون يتوجهون إلى هناك للبكاء”.