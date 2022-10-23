مؤسس «ترافيل يلا»: فوجئنا بقرار التأشيرة الإلكترونية لأداء العمرة

قال عمرو مصطفى الشريك المؤسس لمنصة حجوزات تذاكر السفر “ترافيل يلا” إن شركات السياحة و منصات السفر الإلكترونية فوجئت بقرار إلغاء القيود الصحية الخاصة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة لأداء مناسك العمرة وتفعيل منظومة التأشيرة الإلكترونية، مؤكداً أنه لم يتم دعوة أى من الأطراف المعنية المصرية لمناقشة الأمر مع وزارة الحج السعودية.

وأوضح «مصطفى» – فى تصريحات لـ «المال» – أن القرار يعد بمثابة ترويج للخدمة الجديدة و ليس له علاقة بإجراءات السفر للمصريين للملكة – على حد تعبيره ، لافتا إلى أن إجراءات السفر للمعتمرين المصريين تتضمن باركود و تأشيرة بوابة العمرة و هو أمر تمنحه الشركات السياحية المصرية فقط ولا يمكن تأدية المناسك من دونهما.

و ألمح إلى أن سفر المعتمرين للأراضى المقدسة يبقى كما هو عليه دون أى تغيير، الأمر الذى يعنى استمرار سفرهم لأداء الشعائر المقدسة من الأراضى المصرية عن طريق شركات السياحة فقط.