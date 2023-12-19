«مؤسس تايم إنفو»: فرص أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر من المخاوف

قال عمرو العراقي مؤسس Time Info، إن فرص أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر من المخاوف .

جاء ذلك خلال مناقشته في الجلسة الثانية من النسخة الثانية لمؤتمر صحافة الموبايل الإثنين.

وأكد أن التزييف موجود بوجود الإنسان وكان يتمثل في سبل الخداع والترويع في الماضي إلى جانب ادوات تغيير وتعديا حقيقة الصور والفيديوهات حاليًا مثل الفوتوشوب والفلاتر.

وأكمل “العراقي” أن أحد الاستخدامات الإيجابية للذكاء الاصطناعي بدأ في صناعة السينما وبعض المعالجات الدرامية التي من الصعب تنفيذها بالطرق التقليدية، كما أن من ضمن المميزات توليد الصور والفيديوهات.

وأكد أن الفرص التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر من المخاوف، إذ أنه من الضروري استثمار نقاط القوة لتلك التقنيات، وكذلك تفعيل الوعي المتعارف عليه لدى الصحفي.

وأوصى “العراقي” في نهاية الجلسة بتفعيل التعليم الموجه في تحليل الخطاب الإعلامي، إلى جانب التدريب الأمثل على رقمنة البيانات والتعامل معها بشكل احترافي، لافتًا إلى أهمية إدراك لغة البرمجة وتعلم الصحفيين لها.