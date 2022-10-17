مؤسس «بروكنت» يستحوذ رسمياً على كولنز للوساطة التأمينية

انتهى أحمد حسنى، مؤسس مجموعة «بروكنت- الشرق الأوسط» التى تتخذ من دبى مقرًا لها من الاستحواذ رسميًا على شركتى «كولنز» العاملتين فى مجالى الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين فى السوق المصرية وذلك بعد حصولها على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالية.

كشف أحمد حسنى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بروكنت – الشرق الأوسط»، والتى تزاول أنشطة الوساطة والاستشارات التأمينية، أن عملية الاستحواذ التى قام بها بدأت عام 2021 عبر التفاوض المباشر، وانتهت رسميًا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تغيير اسم الشركتين إلى «بروكنت لوساطة التأمين» و«بروكنت لوساطة إعادة التأمين»، اللتين تحملان تراخيص بأرقام 77 و84 على الترتيب.

وأضاف «حسنى» أنه تم التفكير جديًا فى اقتحام سوق التأمين المصرية خلال فترة جائحة كورونا التى أظهرت مدى تماسك وقوة اقتصادها، وكذلك معدلات النمو الجيدة للقطاع.

ولفت إلى أنه في عام 2020 توقفت هيئة الرقابة المالية عن إصدار تراخيص جديدة لنشاط الوساطة التأمينية، والذى ظل قرابة عام كامل، بالنسبة للكيانات الاعتبارية، لذلك تم اللجوء إلى الاستحواذ على شركتى «كولنز».

ورفض «حسنى» الإفصاح عن قيمة صفقة الاستحواذ، نظرًا لوجود بنود سرية المبلغ بالاتفاق بين الطرفين.

على جانب آخر، كشف «حسنى» عن حصول مجموعة «بروكنت – الشرق الأوسط» على موافقة مبدئية من الجهات الرقابية السودانية لتأسيس فرع لها للعمل فى نشاط وساطة.

وأشار «حسنى» إلى أن فكرة تأسيس «بروكنت» جاءت لإيجاد كيان يضم الوسطاء ذى حجم الأعمال الصغير والمتوسط، ليعبر عنهم ويساعدهم فى المنافسة مع الشركات الكبيرة العاملة فى نفس النشاط.

وأضاف أنه تم الاستفادة من تجارب الأسواق الأوروبية والأمريكية خلال الخمسين عامًا الماضية، والتى يوجد بها ما يسمى بشبكات الوسطاء والاتحادات الاستراتيجية لهم.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تفتقد وجود مثل هذه الكيانات التى تتيح اندماجات بين صغار شركات الوساطة، لذلك تم تأسيس «بروكنت» لتكون بيتًا لجميع الخدمات التأمينية.

وتضم خدمات «بروكنت» الوساطة المباشرة وسمسرة إعادة التأمين والاستشارات والتكنولوجيا، وتأسست فى دبى عام 2017، موضحًا أنه تم اختيار الإمارة للاستفادة من كونها مركزًا ماليًا إقليميًا.

وأكد أن شركته تستهدف أن تكون أول شبكة للوسطاء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب توفير خدمات الوساطة المباشرة، وفى «إعادة التأمين» والاستشارات التأمينية فى بعض الدول التى يوجد لها أذرع بها.

وكشف أن المجموعة قامت أيضًا بتأسيس «بروكنت» للتكنولوجيا عام 2018 فى مركز دبى المالى العالمى DIFC للاستفادة من ذلك النشاط فى قطاع التأمين.