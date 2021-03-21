مؤسس «بايونتيك» يتوقع توقيت السيطرة على «كورونا» في أوروبا

أبدى أوجور شاهين مؤسس شركة “بايونتيك” شريكة شركة “فايزر” في صنع أحد أول أول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” التي تم إقرار استخدامها، تفاؤله بالسيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف رغم تعثر توزيع اللقاح المضاد له، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

ويشعر كثيرون بقلق متزايد في ألمانيا من قيود “كوفيد-19″، حيث احتج نحو 20 ألف شخص على العزل العام في مدينة كاسل بوسط البلاد أمس السبت.

وتواجه حكومات الاتحاد الأوروبي انتقادات بسبب البداية البطيئة لحملات التطعيم مع تخلف الاتحاد الأوروبي بفارق كبير عن دول مثل إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة نتيجة مشكلات في الإمدادات.

مشكلات مؤقتة

لكن شاهين قال إنه متفائل بأن هذه المشكلات سيثبت أنها مؤقتة، وأضاف أن من الممكن ضمان تطعيم 70% من الألمان بحلول نهاية سبتمبر المقبل عندما لن يسبب الفيروس مشكلات تذكر.

وقال شاهين لصحيفة “فيلت إم زونتاج” الألمانية: “من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف. “ستكون هناك عمليات تفش لكنها لن تكون مؤثرة. ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا”.

إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 122 مليونا و767 ألفا و150 حالة.

وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و709 آلاف و423 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حول العالم يبلغ حاليا 69 مليونا و499 ألفا و974 حالة.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول إصابة بالفيروس حيث يبلغ عدد الإصابات بها لنحو 29.710332 مليون شخص حتى أمس السبت، بينما وصل عدد الوفيات بها لنحو 539.716 ألف حالة وفاة، يليها البرازيل بنحو 11.780820 مليون إصابة بالفيروس نتج عنها 287.499 ألف حالة وفاة، ثم الهند بنحو 11.514331 مليون مصاب وعدد وفيات 159.370 ألف.

وتعتبر العراق أكبر الدول العربية التي يوجد بها عدد إصابات بفيروس كورونا وذلك بنحو 784.716 ألف إصابة حتى أمس السبت، وعدد وفيات 13.937 ألف وفاة، تليها الأردن بنحو 521.461 ألف اصابة بعدد وفيات 5701 وفاة، ثم المغرب بعدد إصابات 491.019 ألف إصابة، بنحو 8755 وفاة، والإمارات بنحو 436.625 الف مصاب وعدد وفيات 1428 وفاة.