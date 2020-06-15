مؤسس الشركة: كريم تتحول إلى تطبيق شامل يتضمن نقل الأشياء والمدفوعات الإلكترونية

كشف مدثر شيخة ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة كريم ، عن تحويل منصة الشركة إلى تطبيق إلكترونى شامل super app يتضمن خدمات أخرى بخلاف خدمات النقل الذكى عبر المحمول.

وقال شيخة إن الشركة سعت إلى تنفيذ عملية التحول رغم أزمة فيروس كورونا ، منوها بأن خدمات كريم متاحة الوقت الراهن فى 100 مدينة فى 13 دولة ويخدم 33 مليون مستخدم عبر 1.7 مليون كابتن ، فضلا عن شراكة مع نحو 10 آلاف مطعم بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن مفهوم التطبيق الشامل يتضمن تقديم خدمات نقل الأفراد والأشياء والمدفوعات الإلكترونية ضمن استراتيجية الشركة لتيسير الحياة على المستخدمين ، وتحتوى منصة كريم على كتالوج لكل محل سواء سوبر ماركت أو صيدلية للاختيار ما يريده المستهلك.

واعتبر أن التحول إلى منصة إلكترونية شاملة سيساهم فى تقليل العبء والتشتت على المستخدمين وعدم الحاجة إلى وجود أكثر من تطبيق على الهاتف ، كما يتيح فرص عمل جديدة للكباتن للتوصيل عن طريق الدراجات البخارية أو السيارات الفان أو الملاكى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أونلاين عقدته شركة كريم الإماراتية اليوم الإثنين عبر تقنية الفيديو كونفراس للإعلان عن استراتيجية التحول إلى تطبيق شامل super app فى أسواق منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر.

ومن جانبه ، أعلن إبراهيم مناع العضو المنتدب للشركة فى مصر والسعودية والأسواق الناشئة فى كريم، أن شركته نجحت خلال الفترة الماضية فى توصيل أكثر من 30 ألف وجبة يومية ، منوها بأن الخدمات المالية تسمح للمستخدم عببر التطبيق دفع أموال أو تحويلها دون أى عقبات ومن المتوقع إطلاق خدمات مالية أخرى خلال الربع الثالث من 2020

وكشف شيخة عن استئناف خدمة دراجات كريم الهوائية فى السوق الإماراتية بعد توقف دام لفترة طويلة بسبب حظر التجوال وانتشار كورونا عبر 80 محطة من خلال 800 دراجة يستفيد منها 9 آلاف مشارك.