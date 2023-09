مؤسسة «Safe Star» تهدي 100 نسخة موقعة من كتاب لحظات بلا دفاع لرواد «راندفو 2023»

أهدى لاري ويلسون، المستشار الدولي للسلامة الصناعية والعضو المنتدب لمؤسسة Safe Start الرائدة في تقديم الحلول العملية لإدارة السلوك البشري وتحسين الأداء العملي المستدام، إلى رواد ملتقى شرم الشيخ 2023 للتأمين، 100 نسخة من كتابه “لحظات بلا دفاع” Defenseless Moments…A different perspective on serious injuries، الذي يتمتع بشهرة عالمية في مجال السلامة وتقييم الأخطار وتنمية المهارات ذات الصلة.

ولاقى ويلسون حفاوة بإهدائه للقطاع المصري تلك النسخ من كتابه، ووزعت كهدايا موقعة منه شخصيًا.

جاء ذلك خلال استضافة ضيف شرف الملتقى، والذي لا بد أن يكون إحدى الشخصيات العامة لعرض قصة نجاحها خلال مسيرتها المهنية في مختلف المجالات.

وشهد الملتقى إقبالًا إيجابيًا من المشاركين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تجاوز عدد المشاركين 1000، من أكثر من 35 دولة على مستوى العالم يمثلون شركات التامين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الأعلام المحلية والعالمية.