مؤسسة «Law TV» تتبنى خطة توسعية بمنطقة الشرق الأوسط الفترة المقبلة

تتبنى مؤسسة “law TV” خطة توسعية، خلال الفترة المقبلة، تستهدف من خلالها زيادة حجم استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في دول الخليج وأفريقيا. وكشف محمد حجازي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لو تي في. مصر، عن افتتاح فرعها الجديد في دبي بمدينة الشارقة لتكون بوابة جديدة لتلبية طلبات عملائها في المجتمع القانوني، ولتكون أقرب إليهم ولتعزيز الدورالإعلامي والقانوني الذي تقوم به.

وقال حجازي، خلال بيان صحفي له حصلت “المال” على نسخة منه، إن الشركة لديها خطة توسعية، خلال الفترة المقبلة، تستهدف من خلالها التوسع بشكل تدريجي في الشرق الأوسط ليكون دورها أكثر فاعلية.

وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة لو تي في. مصر أن الشركة تتطلع للتوسع في دول الخليج وأفريقيا، موضحًا أن الشركة تعمل وفق إستراتيجية ممنهجة تهدف إلى تحقيق التميز في مجال الإعلام القانوني.

وأشار إلى أنه على مدى أكثر من 4 سنوات فإن” لو تي في” تهدف إلى تعزيز ودعم موارد الثقافة القانونية، وذلك من خلال محتوى قانوني موجَّه يقدم في أشكال إعلامية مختلفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عناصر الابتكار والإبداع في العلوم المختلفة بالمجال القانوني.

و”Law TV” هي شركة تمتلك قناة رقمية أُسست في عام (2017)، وتهدف إلى تغطية الأحداث القانونية الرئيسية في مصر والشرق الأوسط، وتقوم بإجراء برامج تعليمية لطلبة القانون في مصر والعديد من الدول العربية.

وتقوم أيضًا بتنظيم العديد من المؤتمرات لتنمية الوعي القانوني والاقتصادي والسياسي في مصر ودول الخليج من خلال إجراء مقابلات مع الشخصيات العامة في المجتمع القانوني بجميع أنحاء الشرق الأوسط.