مؤسسة iRead توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية

أعلنت مؤسسة “iRead” عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة “بهية” للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، لإطلاق مكتبات شاملة داخل مستشفيات بهية تحتوي على 200 كتاب من شتى المجالات ابتداء من الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 ولمدة عام كامل.

ويستهدف البروتوكول دعم محاربات بهية، وتمكينهم من الاستفادة بالوقت بشكل فعال أثناء فترة تواجدهم بالمستشفى لتلقي العلاج والمساهمة في تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم من خلال القراءة.

كما ينص البروتوكول على تبرع مؤسسة “iRead” بنسبة تتراوح من 50% إلى 100% من أرباح مبيعات أي كتاب تقوم المؤسسة بإنتاجه طوال فترة البروتوكول لإنشاء مكتبات أخري داخل المستشفيات للمساهمة في دعم محاربات “بهية.”

تم توقيع بروتوكول التعاون في فرع مستشفى بهية بالجيزة بحضور كلا من إنجى الصبان، عضو مجلس إدارة مؤسسة “iRead”، والكاتب أحمد مراد، عضو مجلس إدارة مؤسسة “iRead”، و ليلي سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار جهود مؤسسة “iRead” لتنفيذ خطط المسئولية المجتمعية الخاصة بالشركة حيث تعد المكتبات من أولى خطوات المؤسسة في إحياء القراءة وتوفير الدعم الثقافي والنفسي لسيدات بهية.

عضو مجلس إدارة مؤسسة “iRead”: نستهدف تقديم الدعم المعنوي والنفسي لسيدات “بهية”

و قالت، إنجى الصبان، عضو مجلس إدارة مؤسسة “iRead” إن محاربات “بهية” يمثلن شريحة مهمة من سيدات مصر التي تحاول مؤسسة “iRead” الوصول إليها لتشجعيهن على القراءة.

وتابعت: “فهدفنا تقديم الدعم المعنوي والنفسي الذي نأمل أن يترك أثراً في عقول جميع نسائنا في مؤسسة بهية”.

وأضافت “أن تبرع مؤسسة iRead بأرباح مبيعات كتبها لإنشاء مكتبات بمؤسسة بهية يأتي في إطار حرصنا لتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم مؤسسة “بهية” وتشجيعهم على تقديم الدعم لها”.

أحمد مراد: القراءة مصدر من مصادر تخفيف الشعور بالقلق.. وتسهم في تحسن الصحة النفسية

وبدوره علق الكاتب أحمد مراد، عضو مجلس إدارة مؤسسة “iRead” قائلاً: “تم انشاء مؤسسة iRead بالأساس بهدف تعزيز ثقافة القراءة وزيادة الوعي بأهميتها وتأثيرها على المجتمع”.

وأضاف مراد، أن توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة بهية للمساهمة في دعم محاربات سرطان الثدي، من خلال الدعم المادي عن طريق توجيه أرباح مبيعات الكتب، علاوة على الدعم المعنوي والنفسي عن طريق المكتبات التي سيتم إطلاقها داخل مستشفيات بهية.

وأشار إلى أن القراءة مصدر أساسي للتخفيف من الشعور بالقلق والألم، كما أنها تساعد القارئ على التخيل وتمنحه فرصة العيش في عوالم مختلفة مما يسهم في تحسين الصحة النفسية وإسعاده، علاوة على توسيع مداركه وهو ما يتماشى مع الأهداف الأساسية لمؤسسة iRead”.

عضو مجلس إدارة مؤسسة “بهية”: نتمنى من الجميع مساعدة محاربات “بهية”

كما أضافت السيدة ليلي سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة “بهية”: “نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة “iRead” وباهتمامها الشديد بالصحة النفسية لمحاربات “بهية” ودعمهم معنويًا وماد يًا بتقديم التبرعات لإنشاء مكتبات داخل المستشفى ووسائل الترفيه ذات القيمة الثقافية العالية”.

وأضافت ” اتطلع لرؤية كل سيدة من سيدات بهية تنهي كتاباً تلو الأخر وتشاركنه مع السيدات الأخريات لتنمية ثقافة الجميع بالمؤسسة، واتمني من الجميع المساهمة في دعم محاربات بهية في معركتهم ضد سرطان الثدي”.

تأسست مؤسسة iRead عام 2018 بهدف إحياء القراءة في الوطن العربي، حيث تهدف المؤسسة إلى بناء مجتمع لربط القرُاء من جميع أنحاء الوطن العربي وتسليط الضوء على الكتب بمجالاتها المختلفة والمساهمة في إثراء المعرفة وتثقيف المواطنين.