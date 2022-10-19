مؤسسة iRead تعلن توقيع عقد شراكة مع RMC لتنظيم وإدارة فعاليات مسابقة iRead Awards

أعلنت مؤسسة “iRead” عن انطلاق النسخة الثالثة من مسابقة “iRead Awards”، الحدث السنوي لدعم الكتاب واكتشاف المواهب في كتابة السيناريو والقصة القصيرة، في نوفمبر القادم بعد توقيع عقد شراكة مع “RMC Worldwide Partners”، واحدة من كبرى الشركات العاملة في مجال تنظيم المهرجانات والحفلات الكبري بمصر والوطن العربي.وتم توقيع الشراكة من قبل كل من إنجى الصبان، عضو مجلس إدارة مؤسسة “iRead”، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، عضو مجلس إدارة مؤسسة “iRead”،وأحمد عبيد، المؤسس والعضو المنتدب لشركة “RMC Worldwide Partners”.

وفي ظل جهود مؤسسة “iRead” لإحياء القراءة في الوطن العربي منذ تأسيسيها عام 2018، تطلق المؤسسة مسابقة سنوية تحت عنوان “iRead Awards” بهدف تكريم كبار الأدباء والكُتاب الصاعدين، وتسليط الضوء على المواهب الشابة ومنح أصحابها فرصة لبداية حياتهم الأدبية؛ تماشياً مع أهداف المؤسسة في خلق مجتمع يجمع بين القرُاء من جميع أنحاء الوطن العربي ويسلط الضوء على الكتب بمجالاتها المختلفة والمساهمة في إثراء المعرفة وتثقيف المواطنين.

و قالت إنجى الصبان، عضو مجلس إدارة مؤسسة “iRead”، “أفخر بالنجاح الذي حققته iRead Awards في الموسمين الأول والثاني والذي من خلالهم تم دعم وتكريم العشرات من المواهب، خاصة الموسم الثاني الذي تم الاحتفال به على هامش الحدث الأول ل iRead Awards بمشاركة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة بهدف دعم مواهب iRead Awards. ولم تقتصر مجهودات مؤسسة iRead على هذه الفعالية فقط.

كما ضمت أيضاً تعاوناً مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، من خلال إطلاق مكتبات شاملة داخل مستشفيات بهية لنشر الوعي وتنمية الثقافة العامة بين محاربات بهية.” وأضافت الصبان تعليقاً على الشراكة الجديدة، “لقد مثل التعاون بين “iRead” و “RMC Worldwide Partners” في النسخة الثانية من iRead Awards في العام الماضي بداية لطريق طويل ستسلكه الشركتين في تحقيق نجاحات واعدة ومستمرة .

وعلق الكاتب والسيناريست أحمد مراد، عضو مجلس إدارة مؤسسة “iRead”، علي الإطلاق قائلاً، ” يزداد حماسي عاماً تلو الآخر لقراءة القصص مع زيادة الأعداد المتقدمة للمسابقة، فعقب النجاح الذي شهده الموسمين الأول والثاني من مسابقة “iRead Awards” يرتفع سقف التوقعات فيما يخص القصص الجديدة المتقدمة ففي وجهة نظري قد نجحت المسابقة في تشجيع الأدباء والكتاب على انتاج قطع فنية تستحق المشاركة والإشادة مما سيجعل مهمة لجنة التحكيم في اختيار الفائزين أصعب” .

كما أعرب عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة مع “RMC Worldwide Partners” واصفاً إياها بالخطوة الهامة للمساعدة في تحقيق أهداف مسابقة “iRead Awards” لنشر ثقافة القراءة بين أكبر عدد ممكن من الأشخاص بهدف إحياء القراءة وبناء مجتمع مثقف وواسع الأفق.”

ستتضمن فعاليات النسخة الثالثة من “iRead Awards” مسابقتين رئيسيتين هما مسابقة أفضل قصة قصيرة والتي استقبلت قرابة ال 2000 قصة للاختيار فيما بينهم حيث سيتم اختيار أفضل 10 قصص وطبعهم في مجموعة قصصية وتكريم أصحاب تلك القصص،. بالإضافة لمسابقة تصويت الجمهور التي تجاوزت الـ 100 ألف صوت حتى الآن والتي تهدف للوصول لأفضل كتاب، أفضل رواية صاعدة، وأفضل دار نشر في 2021 / 2022 عن طريق تصويت القُراء. وستتضمن لجنة التحكيم لهذا العام نخبة من أهم الأسماء في عالم الأدب وهم الكاتب والروائي عمر طاهر، والكاتب والروائي مصطفى عبيد ، و الكاتب والروائي أحمد مراد.

ومن جانبه، أعرب أحمد عبيد، المؤسس والعضو المنتدب لشركة “RMC Worldwide Partners” عن حماسه للشراكة مع مؤسسة “iRead” قائلاً “إن مصر في الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً كبيرً بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المحلية والعالمية بشكل مبهر جداً مما كان له تأثير إيجابي على صورة مصر كوجهة جذابة لقدرتها على إقامة فعاليات ومؤتمرات فريدة من نوعها وهو ما نحاول جاهدين على تحقيقه.”

وأضاف ” “نطمح في ان تكون رسالتنا لا تقتصر على الجانب الترفيهي فقط بل الجانب الثقافي أيضاً وذلك ما تسعي اليه شركة RMC Worldwide مع مؤسسة iRead من خلال تنظيم هذا الحدث ليكون الهاماً جديدا ومختلفا ًلإحياء القراءة وتنمية ثقافة المجتمع”.