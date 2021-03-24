مؤسسة «EY»: جائحة كورونا فرصة لصناعة التأمين لإعادة تشكيل نفسها

توقع محللون بمؤسسة “EY” أن تكون جائحة كورونا COVID-19 تمثل فرصة لصناعة التأمين وإعادة التأمين العالمية لإعادة تشكيل نفسها بما يتماشى مع الحقائق المجتمعية الجديدة واحتياجات السوق.”

وقالوا المحللون بـ”EY” فى تقرير جديد أن المزيد من التفكير الإبداعي ضروري داخل إدارة إعادة التأمين لإعادة بناء الزخم الإيجابي في جميع أنحاء السوق.

ويجب أن يشمل ذلك التحول المستمر نحو القدرات الرقمية ، والتركيز على تطور احتياجات العملاء ، والمزيد من المرونة في الاستراتيجيات والعمليات، بحسب المحللين.

ومع ذلك ، في هذا السوق المعقد ، تحذر من أن أهم المخاطر وفرص النمو الأكبر أصبحت متشابكة بشكل وثيق ، مما يتطلب استراتيجيات وأساليب جديدة للتحول.

تطوير المنتجات وصقل المهارات وتحديد الأهداف أهم الضررويات

ويوصي المحللون فى “EY” بثلاث ضرورات على أنها ضرورية للتأمين واعادة التأمين لخلق قيمة لأنفسهم في هذا المناخ، وتتمثل في إعادة تحديد وصقل الغرض منها، فـ“لم يكن هناك حقبة كان العالم فيها في أمس الحاجة إلى صناعة تأمين عالية الأداء (من الآن)، ولكن لمواجهة اللحظة والعودة إلى النمو يجب على شركات التأمين ترشيد استراتيجياتها الأساسية وإعادة التفكير فيها بدءًا من المنتجات التي تقدمها إلى كيفية عملها إلى الأسواق التي تخدمها.

ويعتقد المحللون أن الهدف والقيمة طويلة المدى هما أفضل العدسات لهذه المهمة الحاسمة.

واشاروا الى ان الغرض هو إطار عمل مفيد لشركات التأمين لزيادة أهميتها في حياة العملاء وتطوير حلول جديدة تتوافق مع الاحتياجات المتغيرة “.

وضع رؤى عميقة لإحتياجات العملاء وتقليص التكاليف غير الضرورية

بعد ذلك ، تقول EY إنه يجب على شركات إعادة التأمين / شركات التأمين البناء على المبادرات التي تسارعت بسبب الوباء لتصبح أكثر مرونة وتوفر تجارب أكثر انسيابية للعملاء.

وتجادل بأن هذا سيؤدي إلى تحسين هياكل الأعمال ، وتحقيق نتائج أفضل للعملاء ، والمساعدة في إزالة التكاليف غير الضرورية.

وقالت إنه يجب تصميم كل ما تفعله شركات التأمين ، من حافظات المنتجات والنماذج التنظيمية إلى برامج التسويق والمبيعات ، على أساس رؤى عميقة لاحتياجات العملاء”.

وأوضحت أنه يجب أن تكون العمليات رقمية بشكل افتراضي ويمكن أن تساعد العمليات الأكثر مرونة والقدرات الرقمية القوية شركات التأمين على التخلص من التكاليف الاحتكاكية عند نقاط الاتصال الرئيسية وتلبية توقعات العملاء فيما يتعلق بالسرعة والتخصيص.

وأشارت إلى أن هذه السمات ضرورية أيضًا لتعزيز الأداء عبر سلسلة القيمة وتطوير نماذج أعمال جديدة تحمل مفتاح النجاح على المدى الطويل

وتابعت أنه يجب على معيدي التأمين / شركات التأمين التركيز على خلق قيمة من خلال تحسين إدارة التكاليف وتخصيص رأس المال في ضوء الخسائر الكبيرة التي تكبدها بسبب الوباء.

وقالت إن الضغوط الاقتصادية الخطيرة ، وانخفاض أسعار الفائدة ، والضغط الكبير على احتياطيات رأس المال والسيولة تتطلب خيارات صعبة.

الحاجة الى إعادة الهيكلة والإستثمار والابتكار

وخلص المحللون إلى أن جميع الخيارات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة – الأتمتة وسحب الاستثمارات وإعادة الهيكلة والاستعانة بمصادر خارجية، وحتى مع تصاعد ضغوط التكلفة ، تزداد الحاجة إلى الاستثمار في ابتكار المنتجات والقدرات الرقمية الموسعة، وحان الوقت لترشيد المحافظ ودفاتر الأعمال بشكل كامل.

وأشار المحللون إلى الهدف هو العمليات المرنة والمرنة ، مع هيكل تكلفة مرن يمكن توسيعه أو خفضه بسهولة مع توسع الأعمال أو التعاقد بدلاً من خفض التكاليف التكتيكي ، تحتاج شركات التأمين إلى إدارة أجندة تكلفة استراتيجية.