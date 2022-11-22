مؤسسة Enel تطلق برنامج بناء القدرات المخصص لخبراء الطاقة الأفارقة

افتتحت مؤسسة RES4Africa نسخة 2022 من الدورة التدريبية المتقدمة (ATC) ، برنامجها التدريبي الرائد الموجه إلى المديرين المؤسسيين رفيعي المستوى والملفات الشخصية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة الأفريقي وفئة جديدة من المشاركين ،الدكتوراة وطلاب بعض الجامعات الإيطالية.

قالت المؤسسة في بيان حصلت ” المال” على نسخة منها إنه سيتم يتم إجراء التدريب بالشراكة مع مؤسسة Enel ووزارة الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ، بالتعاون مع كلية Politecnico di Milano للدراسات العليا للإدارة و SDA Bocconi والاستفادة من شهادات أعضاء Res4Africa .

وأوضحت أن النسخة الحالية لبرنامج المؤسسة تم اختيار 56 من بين 1150 متقدمًا من بين المهنيين والمديرين من المؤسسات العامة والسلطات الوطنية وشركات الطاقة والوكالات المنفذة والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني وتزويدهم بمنحة دراسية كاملة.

يمثل المتدربون 13 دولة أفريقية ، من بينها الجزائر ومصر وإثيوبيا وغانا وكينيا والمغرب وموريتانيا وموزمبيق والسنغال وجنوب إفريقيا وتونس وتنزانيا وزامبيا.

اعتمدت الجلسة الافتتاحية على مشاركة (بترتيب التدخل) الأمين العام لـ RES4Africa روبرتو فيجوتي ، آنا روفزار (رئيس الشراكات الدولية في مؤسسة RES4Africa) ، فيتوريو كييزا (رئيس مدرسة Politecnico di Milano للدراسات العليا للإدارة) ، وأليسيو ناسكا (كلية Politecnico di Milano للدراسات العليا للإدارة) وأنجيلا ماريا راكا (TAGES).

تستهدف مؤسسة Enel من الربنامج ATC إثراء الملكية المحلية للمشاريع المستدامة ، وفتح فرص عمل جديدة متعلقة بالطاقة المتجددة وتحسين المهارات المحلية.

يتم تقديم جميع الدروس من قبل مديرين ذوي خبرة و مهنيين وأكاديميين وفنيين ذوي مهارات عالية.

تتكون الدورة الثانية والعشرين من 10 محاضرات ستعقد ابتداءً من اليوم في ميلانو حتى الثاني من ديسمبر ، مع التركيز على الأطر الاقتصادية والتنظيمية لأسواق الطاقة الأفريقية ، من أجل نشر فعال وفعال للمصادر المتجددة في القارة.

قال روبرتو فيجوتي ، الأمين العام لـ RES4Africa ” إن تكوين فئة إدارة ماهرة يعني تسريع التحول الأخضر وتفضيل التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة لجميع البلدان الأفريقية.”