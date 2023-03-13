مؤسسة Bil البريطانية : أفريقيا تحتاج 54 مليار دولار استثمارات سنوية بالبنية التحتيه والمياه سنويا

قال كريس تشيجيوتومي العضو المنتدب للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII – إفريقيا ، أن القارة الأفريقية تحتاج استثمارات تصل إلى 54 مليار دولار أستثمارات سنوياً في مجالات البنية التحتيه والمياه سنوياً في ظل ندرة المياة.

وأضاف تشيجيوتومي في مؤتمر صحفي اليوم أثناء إطلاق منصة AWID للاستثمار في البنية التحتية والمياه ، ان هناك نحو 7 مليار نسمة تفتقد لخدمات الصرف الصحي عالمياً وهو ما يشجع الاستثمار في تلك الخدمات نظراً لاهميتها ، موضحاً ان الشركة ستبدأ الاستثمار في مصر وعدد من الدول الافريقية الفترة المقبلة.

وأضاف “إن شراكتنا مع “ماتيتو” هي جزء من استراتيجية الشركة لتحسين نتائج التنمية من خلال تعزيز الاستثمار في قطاعات المياه والصرف الصحي والمرافق. واختتم بالقول: سوف تثبتAWID للمستثمرين والحكومات والشركات أهمية دور الاستثمار الخاص في إنشاء مشاريع في قطاع المياه تتسم بالكفاءة والقدرة على دفع عجلة التنمية المستدامة في إفريقيا. “

وقال مورجان لاندي ، المدير العالمي للبنية التحتية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC): “يُعد الاستثمار في البنية التحتية للمياه أولوية استراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية في إفريقيا ، ونحن نعمل مع القطاع الخاص لسد فجوة التمويل في هذا القطاع الحرج.

من الجدير بالذكر أن شركة AWID ستسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنها: الهدف 3 في توفير أنماط صحية جيدة ورفاهية للجميع، والهدف 5 في المساواة بين الجنسين، والهدف 6 في توفير المياه النظيفة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الهدف 13 وهو العمل من أجل المناخ.

ويشار إلى أن AWID هي منصة استثمار تهدف إلى إنشاء نموذجا تجاريا لتوفير البنية التحتية لقطاع المياه في إفريقيا؛ وتعزيز المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل في هذا القطاع. كما ستسهم إستثمارات المنصة دمج التقنيات الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة البديلة في مشاريع البنية التحتية في قطاع المياه من اجل تقليل البصمة البيئية