مؤسسة AM Best العالمية تمنح مصر للتأمين تصنيفا AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة

منحت مؤسسةAM best العالمية- المتخصصة فى تصنيف شركات التأمين- مصر للتأمين تصنيفًا محليًا AAA.EG لعام 2022/ 2023 ، ويعكس ذلك قوة مركزها المالى وقاعدتها الرأسمالية، بالإضافة إلى نظرة مستقبلية مستقرة وذلك نظرًا للمكانة التى تتمتع بها فى سوق التأمين المصرى ومركزها المتميز بين مجموعة الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين.

التصميف تتويج لمسيرة نجاح الشركة

وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أن هذا التصنيف الذي حصلت عليه الشركة يعد تتويجا لمسيرة النجاح التى اعتمدت على استراتيجية طموحة قائمة على قراءة دقيقة وعلمية للمستقبل وفرصة وتحدياته وتستند على اهداف محددة وجهودا تسعى من خلالها الشركة لتكون ضمن مصاف شركات التأمين الاقليمية وذلك من خلال التوافق مع المعايير العالمية وتعظيم الإستفادة مما تملكه الشركة من مميزات ومقومات وتاريخ ملئ بالخبرات والانجازات.

واشار الى ان التقرير. اوضح أن الشركة تتمتع بسجل حافل من الأداء التشغيلي القوي، والذي يظهر في نتائجها خلال الخمس سنوات الماضية (2018-2022) بمتوسط عائد على حقوق المساهمين بلغ 12.3٪ ومتوسط معدل خسارة كلي قدره 93.9٪، كما أن جودة نتائج النشاط الاستثماري بالشركة جاءت نتيجة ارتفاع سعر الفائدة بالسوق المصري.

40% حصة مصر للتأمين من أقساط السوق

وأكد ان الشركة تحظى بحصة سوقية تعادل 40٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة بسوق التأمين على الممتلكات، مما يدعم مكانتها الرائدة في السوق في قطاع التأمين على الممتلكات في مصر.

وأشار التقرير كذلك الى أن الشركة تقوم بإدارة مخاطرها بشكل فعال وتسعى بشكل مستمر إلى تطوير وتكامل عملية إدارة المخاطر بها مع أنشطة الشركة للاستجابة للمخاطر التى قد تتعرض لها.

عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين هي احدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأكبر شركة تأمين ممتلكات في مصر والشركة الوطنية الرائدة منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب في 1934 وأن هذا التصنيف يأتي ضمن سلسلة من الانجازات والنجاحات التى حققتها الشركة والتى تدل على الكفاءة والخبرة التى تتمتع بها الشركة فقد كانت مصر للتأمين أول شركة تأمين تحصل على شهادة ISO9001:2015 ، وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين في افريقيا للعام 2015 وجائزة الريادة كأحد أفضل الشركات اداءا بالاسواق الافريقية للعام 2017/2018 من المنظمة الافريقية للتأمين AIO ، كما حصل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على جائزة افضل رئيس تنفيذي في افريقيا للعام 2023 .

أما فيما يخص التصنيف فقد حصلت الشركة على تصنيف B++ من مؤسسة التصنيف العالمية AM Bes لعدة سنوات تأكيدا على قوتها ومركزها المالي ، ولم يكد ينتهي عام 2021 الا وقد حصلت الشركة على تصنيف AAegy من شركة Fitch العالمية وهو اعلى تصنيف قد تمنحة لشركات التأمين والمؤسسات المالية ثم ارتفع التصنيف الى AA+ في العام التالي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة التصنيف AM Best تعد من كبريات مؤسسات تصنيف شركات التأمين فى العالم، وتقوم بتصنيف عدد كبير من شركات التأمين في العالم. ويعتمد التصنيف فى المؤسسة على عدد من العناصر في ضوء البيانات التاريخية للشركة وخطة أعمالها وبناءً على منهجية تتناول تحليل القوة المالية للشركة وميزانيتها والأداء التشغيلى ومحفظة الأعمال ومدى نضج عملية إدارة المخاطر.