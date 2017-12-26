مؤسسة وفاء لمصر: ارتباط وثيق بين العمل المصرفي والبيئة

سيد بدرأكدت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس مؤسسة وفاء لمصر، التابعة للبنك العربي الإفريقي، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين العمل المصرفي والحفاظ على البيئة.وقالت عبدالقادر، خلال مؤتمر تسليم جوائز مبادرة "الساحل ساحر"، إن الاحتباس الحراري سيدمر العديد من الصناعات الحيوية، ما يؤثر بالسلب على دور البن

سيد بدر

أكدت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس مؤسسة وفاء لمصر، التابعة للبنك العربي الإفريقي، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين العمل المصرفي والحفاظ على البيئة.

وقالت عبدالقادر، خلال مؤتمر تسليم جوائز مبادرة “الساحل ساحر”، إن الاحتباس الحراري سيدمر العديد من الصناعات الحيوية، ما يؤثر بالسلب على دور البنوك في التمويل، كما أن تلوث الشواطئ يضر بالسياحة وهي أحد المجالات الهامة لعمل البنوك.

وأشارت إلى أن دور البنوك في دعم التنمية البيئية لم ينضج بعد ويعتبر البنك العربي الأفريقي، مبادرًا بأهمية المبادرات البيئية، من خلال تأسيس مبادرة وفاءا لمصر التي تساهم من خلال المشروعات من دعم وتنمية الاقتصاد القومي.